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Приморцы украли взрывчатку, съели ее под водку и отравились
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Приморцы украли взрывчатку, съели ее под водку и отравились 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Необычное применение взрывчатым веществам нашли мужчины в одном из малых населенных пунктов Приморья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Забравшись на недостаточно хорошо охраняемый склад, в одном из ящиков местные безработные обнаружили несколько предметов, выглядящих, как батоны колбасы. Часть находки они использовали как закуску во время ближайшей попойки. Вскоре участники застолья стали жаловаться друг другу на ухудшение самочувствия, но они списали это на некачественный алкоголь. Тем не менее, оказалось, что причиной была все же закуска: плохо стало и собаке, с которой щедрые собутыльники поделились добычей.
Спустя некоторое время мужчины узнали, что правоохранительные органы разыскивают ящик со взрывчаткой, хранившейся на том самом складе. Сопоставив факты, приморцы поняли, что употребленная ими «колбаса» никогда не предназначалась для еды, и на самом деле была тем самым взрывчатым веществом. Нелегальную добычу они отдали пожилой местной жительнице под видом мясных изделий. Запасливая пенсионерка не стала сразу употреблять «колбасу», и вскоре пропажа была найдена полицией.
Ведется расследование всех обстоятельств происшествия.
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