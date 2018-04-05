Трамп проиграет в войне с Безосом: 4 причины

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика» Во время президентских выборов в ноябре 2016 года за Дональда Трампа проголосовало 63 млн человек. А теперь давайте проведем небольшое сравнение. Amazon не публикует статистические данные о членстве в программе Amazon Prime. Однако исследовательская фирма Consumer Intelligence Research Partners провела опрос среди потребителей и определила, что 90 млн взрослых американцев имеют доступ к членству в Amazon Prime. Инвестиционный банк Cowen провел другое исследование и определил, что в США насчитывается 60 млн домохозяйств, участвующих в Amazon Prime. Годом ранее насчитывалось 50 млн домохозяйств. И, конечно, в 60 млн домохозяйств входит более 60 млн взрослых. Таким образом, демография Amazon Prime user значительно шире демографии избирателей, проголосовавших за Трампа. И если число сторонников Трампа остается неизменным, то число членов Amazon Prime будет ежегодно расти, считает Cowen. Таким образом, Трамп, вероятно, будет участвовать в президентских выборах в 2020 году, в то время как почти половина из 240 млн взрослого населения в США являются членами Amazon Prime. Неужели он действительно станет бороться за то, чтобы Amazon платил более высокую цену за доставку — что, в свою очередь, приведет к более высоким членским взносам, или, возможно, отмене бесплатной двухдневной доставки?НФЛ слаб; Amazon сильна Понятно, почему Трамп так стремится победить Amazon. Иногда он находит способы вступить в бой с частными предприятиями и победить. Его бои с Национальной футбольной лигой по идеологическим вопросам, возможно, были для него выгодными с политической точки зрения, и они явно наносят ущерб НФЛ. Но Аmazon — это не НФЛ. НФЛ была легкой добычей, очень уязвимой перед атакой Трампа. Акционеры НФЛ разделились: владельцы команд должны были апеллировать одновременно к базе фанатов, основная часть которой поддерживает Трампа и к сообществу чернокожих игроков, которое выступает против него по крупным идеологическим вопросам. Лига столкнулась с огромным скандалом, который оттолкнул семьи от футбола среди юниоров и подорвал основы нынешней и будущей базы болельщиков. И многие считают, что игры стали скучными.

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Трамп vs НФЛ: политика, деньги и разъяренные фанаты Продажи билетов NFL рухнули на 17,9%: победа Трампа А НФЛ столкнулась с сильными конкурентами: если люди уйдут от профессионального футбола, они найдут ему замену. Один из реальных конкурентов, университетский футбол, возможно, даже более увлекателен. По всем этим причинам Трамп смог поставить НФЛ в безвыходную ситуацию, в то время, когда образ Лиги уже страдал, а количество фанатов Лиги падало. Amazon совсем не такая компания.Amazon предлагает продукты и услуги, которые предпочитает большое количество людей. А по данным Harris Poll, у нее самая положительная репутация из 100 крупнейших компаний, чью репутацию они отслеживают. Электорат не простит войну с бесплатной доставкой Акционеры Amazon сходятся в ключевом вопросе, который подвергается нападкам Трампа: ни продавцы, ни покупатели, действующие на этой платформе, не хотят более высокой стоимости доставки. Почтовая служба США также настаивает на том, что ее деятельность, связанная с Amazon, должна быть финансово выгодной. Если Трамп должен был бы предпринять действия, которые привели бы к росту стоимости доставки Amazon, соответствующие участники, в том числе 100 млн американских клиентов, встали бы на сторону Amazon в этом бизнес-споре с Трампом. Это обернулось бы политическим кошмаром для президента. Какой бы демократ ни выступил против него в 2020 году, он смог бы баллотироваться в качестве кандидата, который вернул бы бесплатную доставку. Никакая проблема не объединит Красную и Синюю Америку так как бесплатная доставка.Amazon действительно имеет политическое влияние на налоговые вопросы на местном уровне и на уровне штатов, на которые обращает особое внимание Трамп. Многие местные чиновники и чиновники на уровне штатов от обеих партий хотели бы получить больше налогов с продаж. Так что в этом вопросе у Трампа есть ключевые союзники. Но Amazon уже начала взимать налоги с продаж от собственных продаж в каждом штате, который взимает налог с продаж. Если у Amazon потребуют начать взимать налоги с продаж от продаж, которые совершают продавцы на рынке, компания вынуждена будет скорректировать стратегию, так же как она скорректировала с целью взимания налогов с собственных продаж. Трамп вряд ли заставит своих сторонников прекратить покупки в Amazon Конечно, есть и другие вопросы, кроме прямого риска для государственной политики. Аmazon могла бы опасаться, что президент, имеющий десятки миллионов сторонников, мог бы публично критиковать ее. Но есть причины, по которым Amazon может не беспокоиться об этом. Во-первых, в отличие от НФЛ, у Amazon нет конкурентов, которые могут легко занять ее место. Большинство клиентов Amazon вынуждены будут иметь дело с чем-то более дорогим и менее удобным. Конечно, есть и другие ритейлеры, но Amazon занимает доминирующее положение, предлагая самый широкий выбор и, самое главное, бесплатную двухдневную доставку, возможную благодаря непревзойденным логистическим операциям. И, возможно, самое главное, сторонники Трампа не следуют слепо его инструкциям в отношении того, какие предприятия ненавидеть. Они делают это, когда жалобы Трампа совпадают с их собственными. Здесь можно снова вспомнить пример НФЛ. Вы помните, что во время усилий Трампа, направленных на то, чтобы раздуть настроения против НФЛ, он пошел в обход, атаковав американского баскетболиста, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника? Вы помните, почему это не приобрело такую же важность, что и проблема с национальным гимном и командой НФЛ?Отчасти, это обусловлено тем, что в базе болельщиков NBA больше афроамериканцев, чем в базе болельщиков НФЛ. Также то объяснимо тем, что «был ли Стеф Карри приятен президенту» — это не проблема первостепенной важности. Многие американцы испытывают сильные чувства относительно расовых взаимоотношений, деятельности полиции, национального гимна и всевозможных вопросов, которые связаны с полемикой вокруг НФЛ. А полемика вокруг НБА? Она развита не так сильно. Теперь вспомните Amazon. Что является самой острой проблемой, использовав которую, Трамп может нанести урон Amazon? Почтовые тарифы? Практика сбора налогов с продаж? Финансовые трудности, которые стоят перед владельцами торговых центров? Тот факт, что Джефф Безос владеет The Washington Post?Это явно не тема национального гимна. Эти темы скучны большинству людей. Даже Uber выиграл большую часть своих общественно-политических боев. В каждом городе Uber сталкивался с укоренившимися деловыми интересами, которым невыгоден был его рост. Действующие транспортные фирмы и владельцы фирм по вызову такси хотели снизить конкуренцию. От них поступали щедрые дотации местным чиновникам и, поначалу, они, похоже, получали большую политическую поддержку. Но в большинстве мест владельцы фирм по вызову такси, в конечном счете, проиграли, а Uber выиграл, получив доступ к рынкам на более-менее удобных условиях. Почему он победил? Потому что людям понравился удобный сервис. Uber победил, несмотря на ужасный имидж среди общественности. Теперь возьмем Amazon, обладающую отличным общественным имиджем, имеющую гораздо более крупную американскую базу пользователей, чем у Uber, и бизнес-модель, которая не обречена на провал. Трамп должен усвоить кое-что, что уже усвоил Билл де Блазио: когда вы боретесь с комфортом, вы проигрываете.Amazon будет жить дольше, чем Трамп Amazon славится тем, что планирует свои бизнес-операции в долгосрочной перспективе — часто к большому ужасу своих конкурентов, которые жалуются, что Amazon способствует снижению цен, потому что не заботится о публикации прибыли. Компания добилась большого уровня терпимости среди своих акционеров, которые в течение двух десятилетий были готовы принять «рост сейчас, прибыль позже». И компания не собирается отказываться от этого подхода. Amazon может продолжать делать то, что делает, занимая еще более доминирующую позицию на рынке. И Трамп поймет это через несколько лет. И это тоже пройдет.