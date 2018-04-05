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Сургутские общественники вновь добиваются установки памятника Сталину
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Сургутские общественники вновь добиваются установки памятника Сталину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Члены городского Общественного совета Сургута вновь вынесут на обсуждение инициативу установки памятника Иосифу Сталину, сообщил один из лидеров организации «Рабочая молодежь Сибири» Денис Ханьжин.
Вопрос включен в повестку заседания Общественного совета 10 апреля, пишет «7x7». Идею установки памятника должны были обсудить еще в марте, но решили перенести из-за президентских выборов.
Общественники Сургута уже два года пытаются получить разрешение городских властей на установку памятника Сталину. Инициативная группа даже собрала деньги на изготовление бюста. Тогда в горадминистрации заявили, что сначала свою позицию должен объявить Общественный совет.
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