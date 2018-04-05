Сургутские общественники вновь добиваются установки памятника Сталину

Члены городского Общественного совета Сургута вновь вынесут на обсуждение инициативу установки памятника Иосифу Сталину, сообщил один из лидеров организации «Рабочая молодежь Сибири» Денис Ханьжин

Вопрос включен в повестку заседания Общественного совета 10 апреля, пишет «7x7». Идею установки памятника должны были обсудить еще в марте, но решили перенести из-за президентских выборов.

Общественники Сургута уже два года пытаются получить разрешение городских властей на установку памятника Сталину. Инициативная группа даже собрала деньги на изготовление бюста. Тогда в горадминистрации заявили, что сначала свою позицию должен объявить Общественный совет.