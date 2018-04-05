Военный комиссариат Московской области отметил 100‐летие 

В этом году военный комиссариат Московской области отмечает юбилей — 100 лет. В честь этого события в Доме правительства региона состоялось торжественное мероприятие.
Со знаменательной датой ветеранов и нынешних работников военкоматов поздравил министр по безопасности и противодействию коррупции Подмосковья Роман Каратаев. Отличившимся сотрудникам он вручил награды, а также благодарности губернатора и правительства региона.
Военные комиссариаты сыграли исключительно важную роль в годы Великой отечественной войны. Только на территории Московской области действовали 66 призывных пункта. По сей день от их работы зависит мощь и обороноспособность России. Как отметил главный военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко, популярность службы среди молодежи с каждым годом только возрастает. По его словам, они с большим удовольствием служат в воздушно-десантных
воздушно-космических, общевоисковых и других частях.
Служба в армии дает самое главное молодому человеку. Он становится организован, дисциплинирован, физически подготовленным и готовым переносить тяготы как военной службы, так и в жизни в дальнейшем.
— Вячеслав Мирошниченко, военный комиссар Московской области.
В завершение торжественного собрания состоялось выступление ведущих исполнителей и творческих коллективов региона.