Военный комиссариат Московской области отметил 100‐летие

В этом году военный комиссариат Московской области отмечает юбилей — 100 лет. В честь этого события в Доме правительства региона состоялось торжественное мероприятие.

Со знаменательной датой ветеранов и нынешних работников военкоматов поздравил министр по безопасности и противодействию коррупции Подмосковья Роман Каратаев. Отличившимся сотрудникам он вручил награды, а также благодарности губернатора и правительства региона.

Военные комиссариаты сыграли исключительно важную роль в годы Великой отечественной войны. Только на территории Московской области действовали 66 призывных пункта. По сей день от их работы зависит мощь и обороноспособность России . Как отметил главный военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко , популярность службы среди молодежи с каждым годом только возрастает. По его словам, они с большим удовольствием служат в воздушно-десантных

воздушно-космических, общевоисковых и других частях.

Служба в армии дает самое главное молодому человеку. Он становится организован, дисциплинирован, физически подготовленным и готовым переносить тяготы как военной службы, так и в жизни в дальнейшем.

— Вячеслав Мирошниченко, военный комиссар Московской области.

В завершение торжественного собрания состоялось выступление ведущих исполнителей и творческих коллективов региона.