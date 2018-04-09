Новые аттракционы установят в Летнем саду Ижевска

Ижевск. Удмуртия . Два новых аттракциона появятся в Летнем саду имени Максима Горького в Ижевске. Как сообщил «Сусанину» директор старейшего парка города Сергей Буторин, посетители смогут воспользоваться ими уже в майские праздники.

Первый из новых аттракционов экстремальная цепочная карусель с подъёмом производства московской компании «Глобал». Люди, сидя в гондолах, подвешенных на цепях, поднимаются снизу на высоту почти в 50 м в состоянии вращения. Как отметил Сергей Буторин, стоимость проекта составила больше 40 млн рублей, и приобретается он по инвестпроекту.

«Второй аттракцион для маленьких детей под названием «Пожарная команда» приобретаем сами, это топовый зарубежный аттракцион», — сообщил директор Летнего сада. Здесь дети смогут ездить подобно спасателям и даже тушить водой имитацию пожара. Стоимость приобретения составила чуть больше 5 млн рублей.

Как отметил Сергей Буторин, парк постоянно обновляется, старые аттракционы уезжают, на их место приходят новые.