В историческом центре Казани построят ресторан, гостиницу и жилой комплекс

Так, в ходе заседания комиссия рассмотрела проект строительства ресторана национальной кухни «Ширван» на ул. Гладилова (Кировский район). Заведение будет выполнено в стиле модерн. Все члены комиссии одобрили объект.

В районе парка Петрова по 1 мая Деловая — 25 лет Октября появятся два жилых дома и офисный центр высотой до 6 этажей. По улице Энгельса (Кировский район) одобрили проект строительства центра бытового обслуживания, а по ул. К. Цеткин — 2-этажного торгового комплекса. По ул. Ш. Камала,7 появится одноэтажный частный дом, а по ул. Щепкина — трехэтажное жилое здание. По ул. Гладилова возведут жилой комплекс с подземной парковкой, по ул. Айвазовского — четырехэтажный жилой дом на 93 квартиры. Также члены комиссии одобрили проект гостиничного комплекса по ул. Большая Красная. С учетом того, что эта территория находится в зоне ЮНЕСКО и охранной зоне Казанского Кремля, объект должен также получить разрешение Министерства культуры России

Кроме того, в ходе заседания архитектор Олег Маклаков представил проект концепции развития территории озера Кабан. Рустам Минниханов отметил, что нужна концепция, которая позволит сохранить исторический облик Казани.

«Необходимо тщательно проработать этот вопрос. Исходить не из того, что есть, а из того, что мы хотим видеть через 15-20 лет».