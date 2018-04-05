Авторадио празднует юбилейный день рождения 

Авторадио сегодня 25! Мы популярны и любимы. Вот уже 8 лет подряд наша радиостанция самая популярная в столице. Слушают и любят нас и в российских регионах. Ежедневная аудитория «Авторадио» в стране превышает сегодня 10 миллионов человек. «Авторадио» слушают и многие жители зарубежных государств. Станция вещает в Латвии, Армении, ОАЭ, Киргизии, Молдавии. В проекте запуск вещания «Авторадио» еще в десятке стран ближнего и дальнего зарубежья. Праздник сегодня не просто у радиостанции, а у всех наших слушателей. Для вас мы приготовили подарок — с полудня до 9-ти вечера в нашем эфире большой праздничный марафон. В гости в студию придут известные артисты, спортсмены, политики, звезды кино. Все, что будет происходить здесь можно смотреть в прямом эфире на нашем сайте, а также в группе Авторадио в Одноклассниках! Не пропустите! Сегодня вас ждет все самое интересное!