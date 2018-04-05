«НАИВ» готовит супер-шоу с танцами и инсталляцией

Группа «НАИВ» на этой неделе сразу в обеих столицах готовится представить свой новый альбом «Make NAÏVE Great Again!». Концерты пройдут сегодня, 5 апреля в Санкт-Петербурге и завтра, 6 апреля в Москве . Александр Чача Иванов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что готовит коллектив к этим выступлениям, читайте только на НСН.

«В Москве мы готовим грандиозное шоу. У нас будет инсталляция, мы довольно много сейчас над этим работаем. Кроме того, будет танцевальное шоу. Сразу хочу предупредить, что его мы планируем включить далеко не во все песни. Но у нас на пластинке есть немного диско-панка, и вот для выступления под эти композиции у нас есть специально обученная группа танцоров», — пояснил артист.

Кстати, на прошлой неделе песня группы «НАИВ» «Ретро-артист» была представлена в новинках хит-парада «НАШЕГО радио» «Чартова дюжина». Проголосовать за любимый трек вы можете уже сейчас на сайте nashe.ru или при помощи смс-портала 6556. Итоги, как обычно, будут подведены в пятницу в 19.00.