Ещё
«НАИВ» готовит супер-шоу с танцами и инсталляцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

«НАИВ» готовит супер-шоу с танцами и инсталляцией 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «НАИВ» на этой неделе сразу в обеих столицах готовится представить свой новый альбом «Make NAÏVE Great Again!». Концерты пройдут сегодня, 5 апреля в Санкт-Петербурге и завтра, 6 апреля в Москве. Александр Чача Иванов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что готовит коллектив к этим выступлениям, читайте только на НСН.
«В Москве мы готовим грандиозное шоу. У нас будет инсталляция, мы довольно много сейчас над этим работаем. Кроме того, будет танцевальное шоу. Сразу хочу предупредить, что его мы планируем включить далеко не во все песни. Но у нас на пластинке есть немного диско-панка, и вот для выступления под эти композиции у нас есть специально обученная группа танцоров», — пояснил артист.
Кстати, на прошлой неделе песня группы «НАИВ» «Ретро-артист» была представлена в новинках хит-парада «НАШЕГО радио» «Чартова дюжина». Проголосовать за любимый трек вы можете уже сейчас на сайте nashe.ru или при помощи смс-портала 6556. Итоги, как обычно, будут подведены в пятницу в 19.00.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новости за ночь: Названо место производства «Новичка» Племяннице Скрипаля предложили помощь от вдовы Литвиненко Тулеев получил мандат депутата Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение561
Российских олигархов ждет «сюрприз»86
Новый облик Леонтьева удивил Интернет62
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение