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На Сахалинский медиафорум зарегистрировались уже больше 500 человек
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На Сахалинский медиафорум зарегистрировались уже больше 500 человек 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Больше 500 человек зарегистрировались на Первый международный МедиаФорум российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске. Участников мероприятия ждет более 35 секций: дискуссий, мастер-классов, семинаров и круглых столов.
МедиаФорум пройдет в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
Мастер-классы и дискуссии на МедиаФоруме проведут признанные эксперты отрасли:
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев примет участие в профессиональной дискуссии «Союзы журналистов как инструмент коммуникации медиасообщества»;
Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов проведет мастер-класс «Освещение спортивных мероприятий»;
Руководитель управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу Альберт Шестаков проведет семинар «Законодательство в сфере массовых коммуникаций. Последние изменения. Анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий».
Главный редактор Russia Beyond (проект телеканала RT) Всеволод Пуля расскажет студентам на мастер-классе о создании живого текста и представить свое видение современной редакцией для работающих коллег;
Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина проведет мастер-класс «Слог в цифровой среде» для молодых журналистов и блогеров, на котором поделится о том, как создавать и использовать веселые картинки — мемы для любого медиа-контента;
Старший корреспондент портала «Чердак» информационного агентства ТАСС Ольга Добровидова проведет мастер-класс «НаучПОП: Наука доступным языком», на котором расскажет участникам предстоящего мероприятия о том, что такое научная коммуникация, зачем она нужна, что интересного происходит в этой сфере в России и в мире;
Председатель Комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты РФ, генеральный директор ООО «СТП Сейлз Хаус» Игорь Потоцкий примет участие в двух дискуссиях: «Эфир или интернет: новые возможности для ТВ в эпоху цифровизации» и «Развитие региональных СМИ»;
Лауреат премии «Золотое перо России», главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин обсудит с коллегами по цеху перспективы развития печатных СМИ.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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