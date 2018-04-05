Киргизия и Узбекистан укрепили приграничное сотрудничество

— Отрадно, что за короткий период существенно активизировались двусторонние отношения между нашими государствами, осуществляется обмен правительственными делегациями, — заявил, открывая заседание, Абдулла Арипов. — Узбекистан неизменно остается приверженным к проведению открытой, доброжелательной политики в отношении своих ближайших соседей, в том числе близкого для нас Киргизстана.

По его словам, развитию сотрудничества должны служить не только политические контакты или культурный обмен, но и улучшение транспортного сообщения. Сапар Исаков, в свою очередь, также отметил, что сторонам необходимо сокращать барьеры. Поэтому на контрольно-пропускных пунктах на границе уже устанавливают дополнительные кабины, что сократит время, которое жители обеих республик тратят на прохождение погранконтроля.

— В целом за последнее время подписаны очень важные договоры между нашими странами, — напомнил глава правительства Киргизии. — Нам нужно и дальше идти такими быстрыми темпами.

Сами переговоры проходили за закрытыми дверями. В кулуарах чиновники рангом поменьше обсуждали восстановление торговых и экономических связей, пострадавших из-за охлаждения отношений в первое десятилетие 2000-х годов. Потепление между странами началось с приходом к власти нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева . При нем официальный Ташкент провозгласил курс на сближение с соседями по региону. За короткое время Киргизия и Узбекистан увеличили объем товарооборота, а пограничный режим был смягчен. Бишкек , вместе с тем, надеется на привлечение инвестиций со стороны РУз в совместные проекты. И, как оказалось, такая перспектива обсуждалась на Совете.

— В завершение заседания стороны подробно обсудили возможность создания совместных предприятий в горнодобывающей отрасли, легкой промышленности и туризме, — утверждают в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Киргизии. Главы приграничных областей обеих республик, по его данным, обменялись информацией об экономических и инвестиционных возможностях каждого из представленных на встрече регионов.

Справка «РГ»

Cовет глав приграничных областей создан в соответствии с меморандумом между правительствами двух республик. Документ был подписан в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек в сентябре 2017 года. Стороны отмечали необходимость развития контактов на межрегиональном уровне и расширения сотрудничества.

Прямая речь

Сапар Исаков, премьер-министр Киргизии:

— Нас встретили с большим колоритом. Люди рады тому, что делается нами для улучшения их жизни. Встрече в Фергане предшествовали встречи президентов двух дружественных стран. В течение последнего времени на территории Киргизстана началось строительство новых, совместных с Узбекистаном, объектов, открылись предприятия в сфере автопромышленности.