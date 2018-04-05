В Калифорнии Россия стала темой номер один в предвыборной гонке

«У нас есть конгрессмен с долгой и бесславной историей работы с Россией и в интересах лучших отношений с Россией, что иногда выглядело немного неподобающе», — заявил бизнесмен Харли Руда, кандидат от партии Демократов, планирующий составить конкуренцию Рорабакеру.

Руда заметил, что ситуация с Россией и возможный сговор президента Трампа с российской стороной влияет на избирательные кампании по всей стране, но именно в Калифорнии это особенно важно.

Предвыборная кампания Демократов выпустила рекламу под названием «Представляй наши интересы, а не России», в котором Руда обвиняет Рорабакера в «предпочтении Владимира Путина интересам Америки».