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В Калифорнии Россия стала темой номер один в предвыборной гонке
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В Калифорнии Россия стала темой номер один в предвыборной гонке 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Представитель штата Калифорния в палате представителей Конгресса США Дана Рорабакер подвергся критике за часто выражаемую поддержку Кремля и Владимира Путина, сообщает The Daily Beast. В преддверии промежуточных выборов США в ноябре 2018 года, его конкуренты планируют использовать это как центральный элемент предвыборной кампании.
«У нас есть конгрессмен с долгой и бесславной историей работы с Россией и в интересах лучших отношений с Россией, что иногда выглядело немного неподобающе», — заявил бизнесмен Харли Руда, кандидат от партии Демократов, планирующий составить конкуренцию Рорабакеру.
Руда заметил, что ситуация с Россией и возможный сговор президента Трампа с российской стороной влияет на избирательные кампании по всей стране, но именно в Калифорнии это особенно важно.
Предвыборная кампания Демократов выпустила рекламу под названием «Представляй наши интересы, а не России», в котором Руда обвиняет Рорабакера в «предпочтении Владимира Путина интересам Америки».
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