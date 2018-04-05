Лондон «раскрыл» создавшую «Новичка» секретную лабораторию на краю Москвы

Спецслужбы Великобритании заявили об обнаружении секретной лаборатории в России , в которой был создан яд «Новичок», отравивший Сергея и Юлию Скрипаль . Источники не уверены в месте расположения лаборатории, однако продолжают настаивать на причастности России к резонансному делу.

Британская сторона утверждает, что с помощью научного анализа и разведданных сотрудникам правительства и спецслужб удалось уже спустя несколько дней после инцидента в Солсбери установить вероятный источник производства отравляющего вещества, пишет РИА ФАН

Анонимный источник рассказал, что кабинет министров владел достаточной информацией о том, где производится данное вещество, уже к моменту проведения чрезвычайного правительственного комитета, то есть спустя три дня после отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Также сообщается, что британские службы безопасности не уверены на все 100%, что знают точное нахождение лаборатории, однако степень их уверенности высока. Они полагают, что российская сторона «производила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать „Новичок“ для убийств по политическим мотивам».