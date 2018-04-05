Депутаты запретят россиянам «пить пиво» из пластиковых бутылок. Какова цель проекта?

Группа парламентариев во главе с Михаилом Тарасенко внесла в Госдуму поправки в 171-ФЗ «о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», которые предполагают введение полного запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1 и 0,5 литров.

Тем не менее в документе, также есть и примечания. Согласно предложенным нововведениям, производство и продажа хмельных напитков в пластиковой таре заявленных объемов разрешается исключительно в целях экспорта. В этом случае, депутаты предлагают ставить на этикетки специальную маркировку: «Только на экспорт».

Согласно планам законодателей, запрет будут вводить постепенно. С 1 января 2019 года — для объема более 1 литра, а с 1 января 2020 года — более 0,5 литра.

Борьба за здоровье нации

По мнению парламентариев, закон позволит выполнить президентскую задачу по увеличению продолжительности жизни россиян и в конечном итоге улучшить здоровье нации. Депутаты отмечают, что солодовый слабоалкогольный напиток в пластиковой бутылке увеличенного объема стоит сегодня недорого.

По мнению авторов законопроекта, маркетинговая политика производителей и продавцов пива приводит к тому, что молодая часть населения страны оказывается под угрозой спаивания. Потребление большого количества слабоалкогольных напитков незаметно может привести и к серьезной зависимости от уже крепкого спиртного.

Парламентарии утверждают, «что пиво в другой, не пластиковой таре станет менее привлекательно для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объем газировки в стекле или низкопробное пива, разливаемое в полимерную тару».

Согласно пояснительной записке к документу, «запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации».

Действующие ограничения

Сообщается, что идея о полном запрете продажи пива в пластиковых бутылках обсуждается российскими чиновниками уже почти семь лет. В 2016 году, законодатели и представители бизнеса пошли на «компромисс». Приняты нормы, по которым допустимый объем пивной полимерной упаковки не должен опускаться ниже 1,5 литра. Новое ограничение вступило в законную силу в прошлом году.

Согласно данным парламентариев, в мире ежегодно фиксируется свыше трех миллионов летальных случаев

из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем.

По данным Роспотребнадзора, в России эта проблема также наблюдается довольно остро. Согласно официальной статистике, спиртосодержащие напитки становятся причиной преждевременной смерти около 500 тысяч человек ежегодно.