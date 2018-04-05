Депутаты запретят россиянам «пить пиво» из пластиковых бутылок. Какова цель проекта? 

В Государственной Думе предлагают полностью запретить в России продажу и рпоизводство пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента депутатами от «Единой России».
Группа парламентариев во главе с Михаилом Тарасенко внесла в Госдуму поправки в 171-ФЗ «о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», которые предполагают введение полного запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1 и 0,5 литров.
Тем не менее в документе, также есть и примечания. Согласно предложенным нововведениям, производство и продажа хмельных напитков в пластиковой таре заявленных объемов разрешается исключительно в целях экспорта. В этом случае, депутаты предлагают ставить на этикетки специальную маркировку: «Только на экспорт».
Согласно планам законодателей, запрет будут вводить постепенно. С 1 января 2019 года — для объема более 1 литра, а с 1 января 2020 года — более 0,5 литра.
Борьба за здоровье нации
По мнению парламентариев, закон позволит выполнить президентскую задачу по увеличению продолжительности жизни россиян и в конечном итоге улучшить здоровье нации. Депутаты отмечают, что солодовый слабоалкогольный напиток в пластиковой бутылке увеличенного объема стоит сегодня недорого.
По мнению авторов законопроекта, маркетинговая политика производителей и продавцов пива приводит к тому, что молодая часть населения страны оказывается под угрозой спаивания. Потребление большого количества слабоалкогольных напитков незаметно может привести и к серьезной зависимости от уже крепкого спиртного.
Парламентарии утверждают, «что пиво в другой, не пластиковой таре станет менее привлекательно для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объем газировки в стекле или низкопробное пива, разливаемое в полимерную тару».
Согласно пояснительной записке к документу, «запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации».
Действующие ограничения
Сообщается, что идея о полном запрете продажи пива в пластиковых бутылках обсуждается российскими чиновниками уже почти семь лет. В 2016 году, законодатели и представители бизнеса пошли на «компромисс». Приняты нормы, по которым допустимый объем пивной полимерной упаковки не должен опускаться ниже 1,5 литра. Новое ограничение вступило в законную силу в прошлом году.
Согласно данным парламентариев, в мире ежегодно фиксируется свыше трех миллионов летальных случаев
из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем.
По данным Роспотребнадзора, в России эта проблема также наблюдается довольно остро. Согласно официальной статистике, спиртосодержащие напитки становятся причиной преждевременной смерти около 500 тысяч человек ежегодно.
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон об административной ответственность для пьяных автомобилистов. Теперь лишится прав можно, если экспертиза выявила у водителя более 0,3 грамма спирта на литр крови.