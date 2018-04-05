The Times: спецслужбы Британии установили место производства яда «Новичок»

Британские спецслужбы считают, что им удалось установить место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по их мнению, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в английском в Солсбери, пишет The Times со ссылкой на источники. Издание пишет, что секретная лабораторию по производству этого яда находится в России

Собеседники в британских спецслужбах, а также источники в правительстве страны заявили The Times, что установить источник производство «Новичка» удалось спустя несколько дней благодаря научному анализу и разведданным.

Источник издания в правительстве отметил, что власти Британии знали о вероятном месте производства «Новичка» уже на четвертый день после отравления Скрипалей в Солсбери. По словам источников в спецслужбах, они не могут со стопроцентной уверенностью говорить о точном местонахождении лаборатории по производству «Новичка», однако они отмечают, что степени их уверенности высока.

4 марта экс-сотрудник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери с признаками отравления. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для отравления было использовано вещество «Новичок», и что ответственность за этот инцидент «с высокой долей вероятности» несет Россия. Москва резко отрицает обвинения Британии, считая из бездоказательными.