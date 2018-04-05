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Коммунисты Перми проведут пикет против переименования улиц
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Коммунисты Перми проведут пикет против переименования улиц 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В СМИ неоднократно вбрасываются сообщения о том, что пермские власти собираются переименовать ряд улиц краевого центра, названных в честь борцов за освобождение народа: Андрея Желябова, Софьи Перовской, Розалии Землячки, Ивана Каляева и Степана Окулова. Им неправомерно приклеиваются ярлыки террористов. Эти люди оставили заметный след и имя в российской истории», — говорится в сообщении пермских коммунистов. Защитить их имена от нападок, а улицы от переименования предлагается с 17 часов на ул. Попова между улицами Ленина и Петропавловской.
Фото: ФедералПресс
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