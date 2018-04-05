Конкурс на знание китайского языка стартовал в НГТУ

При взгляде на участников этого конкурса в голову сразу приходит русская поговорка: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Здесь студенты и школьники не только разговаривают на китайском языке, но и поют, и даже выступают с номерами боевых искусств — региональный отборочный тур состоит из трех этапов. Главное, конечно, показать владение языком и знание культуры. Сегодня это диктует мировая экономика.

«Связи очень энергично развиваются, но большая проблема, по крайней мере, в России , в том, что у нас недостаточно профессиональных кадров, хотя бы в сфере перевода. Одна из задач — поднять уровень, ликвидировать этот вакуум», — говорит директор Института Конфуция Игорь Хрипунов . По его словам, ежегодно желающих учить китайский становится больше на 10-15%. И уровень участников конкурса тоже растет. Студентка 3 курса НГТУ Кристина Давлетшина с детства учит английский. Китайским увлеклась в университете. Как получит диплом здесь, планирует продолжить учебу в Китае

«Что касается грамматики, то она несложная. Самое сложное — это тоны. В китайском языке их четыре, и каждое слово произносится определенными тонами. Если ты сказал не вторым, а четвертым, то тебя уже неправильно поймут», — рассказала Кристина Давлетшина.

По словам носителей языка, это самая частая ошибка у иностранцев. Поэтому здесь, на конкурсе, на произношение участников жюри обращает особое внимание.

Конкурс проводят в седьмой раз. Призеры регионального тура смогут поехать в Москву и Нижний Новгород на Всероссийский конкурс. И самое главное — заявить о себе, получить возможность пройти стажировку в любом из 155 вузов Китая.