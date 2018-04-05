Огромная полынья на 90 км образовалась под Новосибирском 

«Лед просел, стал подвижным, появляются глубокие трещины и разломы. Опасные промоины и полыньи образовываются на многих реках и озерах региона, — предупреждают государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России. — Ситуация усугубляется из-за сбросов воды на Новосибирском водохранилище».
На реке Обь в черте Новосибирска и до села Успенка Мошковского района наблюдается открытая вода, полынья растянулась на 90 километров, кое-где сохранилась ненадежная кромка льда, ступать на которую нельзя. «Провалы под лед и отрывы льдин с рыбаками зафиксированы этой весной уже в нескольких регионах России, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Павел Винаков. — Причина происшествий одна — это несоблюдение правил безопасности, выход и выезд на ненадежный весенний лед». Существует опасность провала под лед и в излюбленных рыбацких местах на Новосибирском водохранилище в Искитимском и Ордынском районах, на Бердском заливе и реке Обь. В ближайшие выходные дни в ходе патрулирований планируется не только настоятельно рекомендовать отчаянным рыбакам уйти с хрупкого льда, но и на законных правах привлекать к административной ответственности за выход на лед в периоды освобождения водных объектов от ледостава и за выезд на лед.
«На Оби прогнозируются отрывы льдин. Родителям необходимо предупредить детей о грозящей опасности и не допускать их к воде», — добавил Винаков. В Новосибирской области закрыты все ледовые переправы. Ледовое покрытие в эти дни становится тонким, меняет структуру, в нем образуются поры, и провалиться в воду можно в любом месте. А в ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое потепление. Добавим, что ровно год назад в Бердске на берегу Обского водохранилища, в районе элитного микрорайона «Чайка», ушел под воду экскаватор. Рабочий за рулем тяжелой техники успел выпрыгнуть из машины до того, как она затонула.