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Хроника весеннего призыва 2018 в районах области
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Хроника весеннего призыва 2018 в районах области 

Все новости Новосибирской области 36 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вес, рост. На комиссии — ребята от 18 до 27 лет. Молодые, красивые, здоровые. Правда, последнее утверждение требует официального заключения. Доктора осматривают призывников от макушки до пяток.
«Каждому юноше нужно сходить в армию, узнать, военное дело нужно для каждого мужчины», — говорит призывник Сергей Шеин.
По итогам комиссии Сергей годен по всем статьям. Правда, служить отправится только через два года. У него отсрочка, как у студента педагогического колледжа. А вот Анатолий Хохлов встанет в строй уже летом.
«Осталось учиться три месяца в политехническом колледже, после иду на срочную службу в армию, считаю, что каждый должен отслужить», — говорит призывник Анатолий Хохлов.
Служить сегодня модно и престижно, уверяют ребята. Армия воспитывает и закаляет. Да и уклониться, говорит Сергей Морев, все равно не получится.
«Хоть бегай, хоть не бегай, все равно военный билет всем нужен, на работу без него не устроишься, служить обязательно надо», — считает призывник Сергей Морев.
Военная форма и новый распорядок дня Павла Шпакова не пугает. Наоборот, юноша всегда мечтал стать военным. Окончив техникум, идет по контракту вместе с братом.
«Перспектива, конечно — можно уйти на повышение какое-то для себя, можно на обучение уйти, если хорошо показал себя, если понравилось тебе самому. Вдобавок для брата это тоже перспектива, он хотел, еще когда в меде учился, пойти на военного медика, и вот, как говорится, появился шанс, мы им воспользовались сразу», — говорит призывник Павел Шпаков.
Кстати, согласно новым поправкам, внесенным в федеральный закон о воинской обязанности военной службы, служить могут отправиться и те, кто признан «ограниченно годным к военной службе».
«Если гражданин уже ограниченно годен к военной службе, то есть получил военный билет, в мирное время служить не будет и считает себя здоровым, то есть он пролечился, где-то операции какие-то, есть возрастные болячки, которые прошли, данный гражданин имеет право написать заявление, пройти медкомиссии и идти служить в армию», — пояснил начальник отдела военного комиссариата по городу Куйбышеву, Куйбышевскому и Северному районам Юрий Заруднев.
Вопрос о службе для кого-то решится уже сегодня, кто-то вновь получит отсрочку. Призыв продлится до 15 июля. План в Северном выполнен. Из 60 призывников весенней кампании служить отправятся 9 парней.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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