Хроника весеннего призыва 2018 в районах области

Вес, рост. На комиссии — ребята от 18 до 27 лет. Молодые, красивые, здоровые. Правда, последнее утверждение требует официального заключения. Доктора осматривают призывников от макушки до пяток.

«Каждому юноше нужно сходить в армию, узнать, военное дело нужно для каждого мужчины», — говорит призывник Сергей Шеин.

По итогам комиссии Сергей годен по всем статьям. Правда, служить отправится только через два года. У него отсрочка, как у студента педагогического колледжа. А вот Анатолий Хохлов встанет в строй уже летом.

«Осталось учиться три месяца в политехническом колледже, после иду на срочную службу в армию, считаю, что каждый должен отслужить», — говорит призывник Анатолий Хохлов.

Служить сегодня модно и престижно, уверяют ребята. Армия воспитывает и закаляет. Да и уклониться, говорит Сергей Морев , все равно не получится.

«Хоть бегай, хоть не бегай, все равно военный билет всем нужен, на работу без него не устроишься, служить обязательно надо», — считает призывник Сергей Морев.

Военная форма и новый распорядок дня Павла Шпакова не пугает. Наоборот, юноша всегда мечтал стать военным. Окончив техникум, идет по контракту вместе с братом.

«Перспектива, конечно — можно уйти на повышение какое-то для себя, можно на обучение уйти, если хорошо показал себя, если понравилось тебе самому. Вдобавок для брата это тоже перспектива, он хотел, еще когда в меде учился, пойти на военного медика, и вот, как говорится, появился шанс, мы им воспользовались сразу», — говорит призывник Павел Шпаков.

Кстати, согласно новым поправкам, внесенным в федеральный закон о воинской обязанности военной службы, служить могут отправиться и те, кто признан «ограниченно годным к военной службе».

«Если гражданин уже ограниченно годен к военной службе, то есть получил военный билет, в мирное время служить не будет и считает себя здоровым, то есть он пролечился, где-то операции какие-то, есть возрастные болячки, которые прошли, данный гражданин имеет право написать заявление, пройти медкомиссии и идти служить в армию», — пояснил начальник отдела военного комиссариата по городу Куйбышеву , Куйбышевскому и Северному районам Юрий Заруднев.

Вопрос о службе для кого-то решится уже сегодня, кто-то вновь получит отсрочку. Призыв продлится до 15 июля. План в Северном выполнен. Из 60 призывников весенней кампании служить отправятся 9 парней.