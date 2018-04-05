Демис Карибидис показал «мало половин» Тимура Батрутдинова

Демис Карибидис поделился с поклонниками шутливой публикацией. В своем Инстаграме юморист разместил фото с коллегой Тимуром Батрутдиновым , вновь связав его с популярной артисткой Ольгой Бузовой, роман с которой так долго ему приписывали.

Новое фото резидент «Comedy Club» назвал в честь нашумевшей песни Ольги Бузовой. Шутки, касающиеся взаимоотношений Тимура Батрутдинова и Ольги, не теряют свою актуальность в сети, а коллеги знаменитого холостяка стараются поддерживать эту тенденцию. На этот раз Тимур предстал возле зеркала, которое будто бы разделило его на две части, а Демис запечатлел этот момент на фронтальную камеру, обозначив снимок фразой, которая, по всей видимости, в недалёком будущем станет фразеологизмом. «Мало половин», — написал он.

Фанаты посмеялись над шуткой юмористов, но вот сама Ольга Бузова пока никакой реакции не проявила. Поклонников настораживает то, что Батрутдинов и Бузова все реже появляются на совместных фото, и им кажется, что артисты рассорились и больше не общаются. Некоторые даже сочли это фото некой издёвкой над Ольгой. Фолловеры попросили разъяснить ситуацию и поведать им о статусе отношений. По их словам, было бы грустно узнать об их разладе, ведь звезды очень подходят друг другу, да и обоим давно пора обзавестись полноценными семьями.

Похоже поклонники не напрасно беспокоятся за отношения Батрутдинова и Бузовой. И, по всей видимости, никакой любовной связи между ними действительно нет. В скором времени на телеканале ТНТ запустят новый проект, в котором будут искать мужа для Ольги всей страной.