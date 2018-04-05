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84-летняя звезда «Династии» Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике
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84-летняя звезда «Династии» Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике 

Eva.ru 16 минут назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая голливудская актриса Джоан Коллинз демонстрирует, что в любом возрасте можно выглядеть красиво. Она для многих является иконой стиля и примером для подражания, ведь в свои годы сохранила не только стройную фигуру, но и позитивное отношение к жизни, которое очень нравится поклонникам ее творчества. На днях знаменитая красавица показала себя на отдыхе, продемонстрировав, что она по-прежнему привлекательна.
Звезда популярного в 90-х сериала «Династия» Джоан Коллинз опубликовала в своем микроблоге снимок, для которого позировала в купальнике. Пасхальный уикенд 84-летняя артистка провела в Палм-Спрингс, оттуда и показала «фирменную улыбку», с которой ее привыкли видеть фанаты. Многие из них признали, что на отдыхе знаменитость выглядит великолепно, ведь она стройная и ухоженная, что выгодно отличает ее на фоне сверстниц.
На новом фото актриса изображена в бассейне и все желающие могут заметить, что она сохранила подтянутую фигуру и изящные ноги. Многочисленные подписчики осыпали селебрити комплиментами и похвалили ее за то, что она не стесняется своего тела: «Вообще невероятная, я ее помню еще с „Династии“, очень яркая». «Для бабушки 84 лет выглядит неплохо!» «Так не на огороде же работала всю жизнь! Радовалась себе на камеру и мужей меняла, вроде пять их было, так что, почему бы ей не сохранить красоту?»
«Молодец, восхищаюсь такими дамами!» «Обычная накрашенная старушка». «Стройная и красивая». «Да, редко когда можно увидеть, что женщина в возрасте так хорошо сохранилась».
Секретом красоты Джоан Коллинз считает правильный образ жизни и тщательный уход за кожей. Она старается употреблять только полезную пищу и позитивно мыслить, что, по ее мнению, помогает сохранить молодость и свежесть.
Многие звезды шоу-бизнеса стесняются возрастных изменений, но есть и те, что спокойно относится к течению времени. Среди них и актриса Брук Шилдс, которая в свои 52 года продолжает демонстрировать стройную фигуру в бикини. Она доказывает, что правильный уход за собой поможет сохранить привлекательную внешность и здоровье.
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