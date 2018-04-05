Было — стало: чем живет, как выглядит и с кем встречается Мэрилин Керро после участия в шоу «Битва экстрасенсов»

Свою карьеру Мэрилин начинала не с телевидения, а с модельного бизнеса. У девушки было непростое детство, поэтому выбрав такую профессию, Керро хотела доказать родителям, что она чего-то стоит. Вот одна из фотографий Мэрилин тех лет.

Модель и ведьма из Эстонии Мэрилин Керро впервые пришла в шоу «Битва экстрасенсов» в 14 сезоне. Всего экстрасенс приходила на проект три раза и каждый раз ее отделял лишь шаг до финала. Победу участнице пока так и не удалось получить, зато на проекте Мэрилин нашла свою любовь: она несколько месяцев встречалась с Александром Шепсем. Окончательно пара рассталась летом прошлого года.

После этого расставания поклонники стали внимательно следить: с кем же закрутит роман красотка-ведьма. Керро тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз. Но несколько недель назад в Сети заговорили о беременности Керро, которую ведьма в итоге подтвердила в своих соцсетях. А чуть позже стало известно, что отцом первенца Мэрилин является норвежский плотник Марк Александр Хансен.

Судя по внешности Мэрилин, она явно знает какой-то секрет красоты и молодости. Иначе сложно объяснить, почему она с каждым годом становится все привлекательнее. При этом явных признаков хирургического вмешательства на лице Керро не наблюдается. И даже беременность этой красотке к лицу, смотри сама.

А ты болела за Мэрилин на шоу?

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Фото:Instagram, Global Look Press, ВКонтакте