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Галустян и Ревва вырученные с концерта деньги передадут пострадавшим в Кемерово
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Галустян и Ревва вырученные с концерта деньги передадут пострадавшим в Кемерово 

Eva.ru 13 минут назад
Фото: Eva.ru
Полторы недели назад в Кемерово произошла трагедия, унесшая жизни десятков людей. Многие знаменитости, наравне со всеми, выразили слова соболезнования родным и близким погибших. А шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва решили еще и оказать материальную поддержку пострадавшим при пожаре.
Популярные юмористы, гастролирующие по городам со своим выступлением, дали очередной концерт перед зрителями в Москве. После него в микроблогах артистов появилось обращение к зрителям, которых мужчины поблагодарили за теплый прием, а также ко всем, кто причастен к созданию этого шоу. Кроме этого, Александр и Михаил пообещали, что все вырученные средства они направят на благотворительность. «Все вырученные средства с концерта пойдут на благотворительные цели конкретным людям, пострадавшим в ужасной трагедии, которая совсем недавно произошла в нашей стране! Любите друг друга, цените и берегите своих родных и близких!»
Такой поступок со стороны знаменитостей их поклонники оценили по достоинству. Многие отметили, что это очень благородный шаг. Но при этом выразили опасения, что абсолютно все средства дойдут до конечных адресатов, а не осядут у кого-нибудь в карманах по пути к обозначенным целям. «Молодцы! Как приятно осознавать, что ещё есть в России мужчины и не важно, какой они национальности!» «Молодцы ребята… Только отследите, чтобы дошли, а не через фонды…» «Очень достойно, Михаил!» «Ребята Вам Респект и Уважуха!» «Заслуживает уважения!» «Молодцы ребята. Страна вас будет помнить!» Напомним, крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Согласно официальным данным погибли 64 человека, среди которых 41 — дети.
Спустя неделю после ужасающей трагедии скульптор Анастасия Гайдарь выразить свои эмоции и жгучую боль через творчество. В Фейсбуке она разместила фото работы «Вечная память», посвященной погибшим кемеровским детям.
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