Кульбит на 180 градусов: Захарова о публикации WikiLeaks об утечках Госдепа по вопросу «Новичка» 

Как заявила Захарова, после публикации этой книги Мирзаянова специалисты из нескольких стран начали активно задавать американцам «очень неудобные для них вопросы».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об опубликованных WikiLeaks утечках Госдепа по вопросу «Новичка».
По ее словам, экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в 2009 году составила инструкцию для сотрудников внешнеполитического ведомства, в которой было сказано о том, как избегать темы «Новичка» и книги Вила Мирзаянова, где была упомянута формула данного отравляющего вещества.
«В апреле 2009 года Хиллари Клинтон составила инструкцию для членов делегации Госдепартамента, направлявшейся на заседание «Группы Австралия» на случай, если в ходе переговоров будет поднята тема нервно-паралитического вещества «Новичок» и/или книги Мирзаянова», — заявила официальный представитель МИД России, добавив, что данные были обнародованы WikiLeaks и находится в свободном доступе.
Как заявила Захарова, после публикации этой книги специалисты из нескольких стран, которые работали над проблематикой химоружия, в том числе и в рамках ОЗХО, начали активно задавать американцам «очень неудобные для них вопросы».
Далее официальный представитель российского МИД процитировала пункты данной инструкции: по возможности избегать обсуждения книги Мирзаянова; не начинать и не провоцировать разговоры о книге или не говорить по существу, если эта тема возникает в разговоре; о любых случаях появления темы книги докладывать; выражать неосведомленность о сути данной темы; аккуратно препятствовать обсуждению упомянутой темы, предлагая этот вопрос оставить экспертам в столицах.
Незадолго до написания данной инструкции, 28 марта 2009 года в телеграмме из Праги американские дипломаты доложили, что проинструктировали чешских коллег из МИД насчет нежелательности публичного обсуждения химических агентов «следующего поколения». СМИ Чехии критиковали Россию за то, что в контексте «дела Скрипалей» постоянно упоминается Прага, отметила Захарова.
«Мы делаем это неслучайно, есть очень много вопросов. Но граждане Чехии должны отвечать на эти вопросы, на мой взгляд, не для нас, а для самих себя. Они должны понять, в какие игры их втянули и заставляют играть», — заявила она.
«Понимают ли граждане Чехии, что происходит на их территории в рамках проводимых НАТО исследований? Имеют ли доступ официальные лица и представители соответствующих служб этой страны к тем исследованиям, которые ведутся членами НАТО на их территории?», — добавила Захарова.
Кроме того, как показывает американская телеграмма из Гааги от 26 марта того же года, где как раз располагается штаб-квартира ОЗХО, представители Минобороны Британии в аналогичном ключе проводили переговоры с коллегами из Финляндии и Нидерландов, настаивая на игнорировании темы «Новичка», заявила Захарова.
«Это все складывается в страшный паззл, который показывает всю картину того, во что мир втягивают западные «гранды», в данном случае — Лондон, за которым очень настойчиво виднеется Вашингтон», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что в соответствии со статьей КЗХО каждая страна-участник Конвенции обязуется никогда не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом прямо или косвенно химоружие.
«Таким образом, публикацию формулы «Новичка» с подачи или при попустительстве администрации США можно рассматривать как передачу знаний о химоружии, то есть как косвенную передачу собственно самого химоружия и, соответственно, грубейшее нарушение КЗХО. В связи с этим неудивительно, что Госдепартамент США рекомендовал своим сотрудникам уклоняться от обсуждения этой темы», — отметила она.
По словам Захаровой, примечательно, что после выхода книги Мирзаянова ОЗХО рассматривал вопрос о целесообразности включения вещества А-234 в Список химикатов КЗХО, но приходил к выводу об отсутствии достоверных данных о самом его существовании и обоснованности его отнесения к классу боевых отравляющих веществ. С этим подходом были солидарны британские и американские ученые. При этом разрабатывали такие «инструкции», которые направляли своим экспертам.
«С диаметрально противоположных позиций по этому вопросу Вашингтон и Лондон выступили только после инцидента в Солсбери 4 марта. Как представляется, такой «кульбит на 180 градусов» и внезапная слаженность еще раз подтверждают заранее спланированный провокационный характер происходящего», — заявила Захарова.