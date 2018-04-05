Спаситель или коллаборационист: кем был в реальности Александр Невский

В этот день 5 апреля 1242 года на Чудском озере состоялось одна из самых знаменитых битв официальной русской истории — Ледовое побоище. За несколько веков, и на это сражение и на сам образ его главного героя — князя Александра Невского наросло так много мифов и легенд, что сегодня лишь с большим трудом можно понять, что же происходило там на самом деле. Не менее загадочным и неоднозначным кажется и образ самого Александра.

Имидж Александра Невского отполирован веками. Легенда о святом защитнике Земли Русской практически вытеснила образ реального человека XIII века. Авторитетные ученые не прекращают спорить относительно личных качеств Александра, его роли в истории страны и оценки его деяний. Мнения экспертов разделились практически диаметрально.

Мы не намерены присоединяться ни к одной из имеющихся позиций. В данном случае, нам куда интересней, опираясь на довольно противоречивые, попытаться воссоздать сам образ довольно успешного (как сказали бы сегодня) князя, да и просто человека той далекой эпохи. Да и живой, хитроумный, жестокий, практичный и талантливый князь выглядит гораздо интереснее своего иконописного двойника.

Что было и чего не было

Популярная легенда о том, что Александру Ярославичу удалось объединить народ в борьбе с иностранными завоевателями имеет мало общего с действительностью.

Русской нации в привычном понимании этого слова, в XIII веке не существовало. Территория, позднее ставшая Россией , представляла собой конгломерат княжеств и городов-государств типа Пскова и Новгорода. Они не просто были разрознены. Они вели абсолютно самостоятельную политику, воспринимали друг друга как конкурентов и регулярно воевали между собой.

Ничего уникального в этом нет. Любая европейская страна в это время существовала в таком же режиме. И будущая Франция , и будущая Германия , и будущая Италия , — в эпоху Средневековья представляли собой территории, на которых ожесточенно сражались между собой феодалы и богатые города.

Александр Ярославич был умелым командиром, которого новгородские купцы временно пригласили на должность кондотьера. В задачу его входило выгнать представителей Ливонского ордена меченосцев из Пскова. Деятельность в чине «князя новгородского» была для него рядовой военной командировкой, а его дружина играла роль некого подобия современных ЧВК.

Поставленную задачу Александр Ярославич выполнил блестяще. Изгнав немцев из Пскова, он двинулся дальше. На берегу Чудского озера ему встретились объединенные войска Ордена меченосцев и дерптского епископа. Разгром ордена на Чудском озере вошел не только в отечественные летописи, но и в европейские хроники и надолго запомнился современникам.

Не та «свинья»

Впрочем, в том, что мы знаем сегодня о Ледовом побоище из учебников истории и кинофильмов, исторической действительности не так уж и много. Битва была важной, но далеко не самой масштабной для XIII века. Она далеко уступала, например, Раковорской битве 1268 года и сражениям, сопровождавшим Ордынское нашествие на Русь.

Историческая значимость и число участников Ледового побоища, пожалуй, главный камень преткновения в спорах историков. В исторических кругах довольно популярно мнение, что в те годы Западная Европа русским княжествам серьезно не угрожала, в связи с чем, значимость европейских побед Александра не так уж и велика.

Так, например, по данным историка Игоря Данилевского, «шведы, судя по „Хронике Эрика“, рассказывающей о событиях, происходивших в этих землях в XIII в., вообще не заметили этого сражения». Парирует Данилевского по данному вопросу другой историк — Игорь Шаскольский, по данным которого, в средневековой Швеции до начала XIV века вообще не существовало больших повествовательных сочинений по истории «типа русских летописей и больших западноевропейских хроник».

Сомнениям подвергается и значение самого Ледового побоища, преподносимого в качестве масштабной битвы с большими жертвами с обеих сторон. Согласно данным «Старшей Ливонской рифмованной хроники», в сражении погибло всего 20 рыцарей. Историка Дмитрий Володихин объясняет это тем, что в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен. Впрочем и другие источники не подтверждают особой масштабности битвы, исходя из цифр потерь. На 78-ой странице Новгородской первой летописи старшего извода сказано: «…и паде Чюди бещисла, а Немецъ 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгород». А вот Лаврентьевская летопись вообще не рассматривает Ледовое побоище в качестве серьезного исторического события. Весь рассказ о битве укладывается в три строчки без указания количества участников и убитых.

Силы новгородцев, вопреки легенде, не уступали ливонцам. Под командованием Александра Ярославича собрались его дружина, новгородский «городовой полк», а также войско, которое привел с собой его брат Андрей Ярославич — всего около 800 человек. Войско рыцарей было как минимум в два раза меньше. Не было и никакой надобности в хитроумно организованной засаде резервного полка.

Много преувеличений встречается и в других известных описаниях этого события. Например, зрелищной атакой рыцарей «клином» мы всецело обязаны Сергею Эйзенштейну . На самом деле, пресловутое построение «свиньей» выглядело как прямоугольник, своим торцом направленный на врага.

Абсолютным вымыслом является и тот факт, что княжеская дружина загнала облаченных в тяжелые доспехи, немецких рыцарей на тонкий лед, который под ними проломился. Как утверждают эксперты и исторические реконструкторы, воины Невского носили примерно такие же по массе доспехи и так же ездили на конях. Лед Чудского озера треснул бы и под ними. А согласно некоторым другим источникам, убитые в битве вообще падали «на траву» — то есть лед давно растаял.

По данным летописи, дружина Невского гнала врага по льду «семь верст». Это вряд ли является правдой — от берега до берега Чудского озера всего два километра. Даже если предположить, что площадь зеркала озера с тех пор сократилась, столь значительные изменения вряд ли возможны.

Впрочем, и с местом битвы не все ясно. Некоторые историки полагают, что Ледовое побоище произошло на Псковском озере. Другие называют местом битвы Теплое озеро.

Переход на личности

Не все так однозначно и с самим Александром Ярославичем. По крайней мере, летописные источники свидетельствуют о самых разных сторонах его жизни и правления.

Как можно понять из дошедших до нас документов, у него были весьма сложные отношения в семье. В политике и военном деле Александр был настоящий вундеркинд. Уже в 15 лет он самостоятельно княжил в Новгороде, защищая богатейший город от врагов. В 19 лет он разгромил шведский десант в устье Ижоры и был прозван Невским. В 21 год победил в Ледовом побоище. За всю жизнь не проиграл ни одной битвы.

Но невзирая на все его таланты, его отец Ярослав Всеволодович отдал престол Суздальского княжества младшему брату Александра Андрею. Самому Александру пришлось довольствоваться уделом в заштатном Переславле-Залесском . По завещанию Ярослава Всеволодовича, после его смерти великое княжение во Владимире опять-таки досталось Андрею Ярославичу. Александр получил разоренный татарами Киев, но так обиделся, что туда не поехал.

Довольно двусмысленно складывались и отношения будущего святого с монголо-татарскими захватчиками. Высокопрофессиональная дружина Александра Невского ни разу не пришла на помощь русским городам, погибавшим под натиском Батыя. А в 1243 году отец Александра отправился в Орду, где выразил свою покорность хану и получил ярлык на Великое княжество Владимирское. Этот акт откровенного коллаборационизма стал официальным началом ордынского ига на Руси.

В 1246 году отец Александра умирает — по некоторым версиям, его отравили в столице монгольской империи Каракоруме. А в 1247 году Александр и Андрей вместе едут в Орду и там долго бранятся перед Батыем за то, кому быть великим князем владимирским. Батый сочувствует Александру, но все-таки выполняет завещание его отца и отдает владимирский престол Андрею Ярославичу.

Восток-запад

Есть основания предполагать, что Александр Невский является первой исторической фигурой, на несколько столетий, до появления Петра I, определившей выбор между Западом и Востоком в пользу последнего.

Существуют сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV Александру Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать примеру отца, согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах которого данное известие отсутствует) перед смертью подчиниться римскому престолу, а также предлагает координацию действий с тевтонцами в случае нападения татар на Русь.

Во втором послании папа упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и построить католический храм в Пскове, а также просит принять его посла — архиепископа Прусского. В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой. Почти одновременно во Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной венчал митрополит Кирилл — сподвижник Даниила Галицкого, которому папа предлагал королевскую корону ещё в 1246—1247 годах. В том же году литовский князь Миндовг принял католическую веру, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев.

По рассказу летописца, Невский, посоветовавшись с мудреами, изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем».

В свою очередь, историки указывают на весьма теплые отношения Невского с Батыем. По некоторым данным, хан так любил смелого князя, что велел ему побрататься со своим сыном Сартаком. Некоторые историки-энтузиасты, очевидно, являющиеся последователями Фоменко, идут еще дальше, делая вывод, что Александр и был настоящим сыном Батыя.

Последователи же Льва Гумилева , наоборот хвалят князя за практицизм и союз с великой Ордой.

Брат на брата

Некоторые западные историки предполагают, что ордынский хан помогал своему любимцу войсками. И именно татарская конница якобы обеспечила Александру Ярославичу победу в Ледовом побоище. Доказательств этому нет. Но в 1252 году произошла действительно странная история:

Александр приехал в Орду, а спустя несколько месяцев монголо-татарское войско захватило Суздаль . Андрей Ярославич был вынужден бежать в Швецию, другой брат Александра, Ярослав спасся в Пскове. Ордынцы разорили Суздальское княжество, пожгли села и деревни, увели людей в полон. Потом взяли Переславль-Залесский и пленили семью Ярослава. Тут же, находясь в Орде, Александр Невский получает ярлык на великое княжение и с триумфом возвращается во Владимир. Доказательств того, что он прямо натравил Орду на родных братьев, нет, но сложилось все для него невероятно удачно.

В летописях отмечается, что Александр ездил в Орду к сыну Батыя Сартаку и жаловался на то, что Андрей получил великокняжеский стол не по старшинству и не сполна платил монголам дань. По мнению историка Дмитрия Зенина, именно Александр является инициатором свержения Андрея, так как сам Батый плохо разбирался в отношениях русских князей и не мог сам принять такого решения.

В 1257 году новгородцы отказались участвовать в переписи, которую регулярно проводили монголы. Александр, как великий князь, примчался в мятежный город вместе с татарскими послами, выслал оттуда князя (своего старшего сына Василия), а его советников примерно наказал. «Овому носа урезаша, а иному очи выимаш» — сообщает летописец. По другим данным, Василий, избегая столкновения с отцом, перед приходом в Новгород ордынцев сам сбежал во Псков.

По другой версии, уши и носы дружинникам людям князя Василия Невский отрезал за то, что те убили его посадника Михалка, посаженного им на Управу в Новгород в 1255. «И сѣде князь Олександръ на своемь столѣ. В лѣто то же даша посадничьство Михалку Степановичю», — гласит другая летопись.

В 1259 году Невский опять грозил Новгороду татарским нашествием и заставил местных жителей участвоать в переписи и платить хану дань.

После канонизации Александра Ярославича об этих мелочах постарались забыть.

Сотворение легенды

Александр Невский умер в 1263 году, был похоронен во Владимире и практически сразу забыт. Вспомнили его больше ста лет спустя, в период подготовки к Куликовской битве. Объединяющейся нации срочно потребовался святой, причем с военной жилкой.

И вот в 1380 году пономарь Владимирского Рождественского монастыря видит во сне Александра Ярославича, призывающего на битву с врагом. После Куликовской битвы, в 1381 году, состоялось первое открытие и освидетельствование мощей князя. После 117-летнего пребывания в земле мощи были обретены нетленными. Митрополит Московский Киприан повелел с тех пор называть Александра Невского «блаженным». Святому было учинено монастырское церковное празднование, написаны канон и первые иконы.

Следующий раз мощи Невского начинают творить чудеса в разгар Казанских походов Ивана Грозного . Это дает повод для его канонизации в 1547 году.

В 1723 году о святом князе вспоминает уже Петр I. По его приказу мощи Невского перевозят в Петербург и торжественно захоранивают в Александро-Невской Лавре. Александр становится святым покровителем новой столицы.

На протяжении XVIII—XIX вв.ека официальные историки и православные литераторы заполнили все лакуны в биографии Александра Невского и общими усилиями создали образ идеального героя. Согласно житиям, он творил чудеса, а в Ледовом побоище ему на помощь прямо с неба пришел божественый полк. Красотою он, по мнению его фанатов, превосходил Иосифа прекрасного, а силой — Самсона.

После революции святому пришлось несладко. Мощи его без всякого почтения достали и рассмотрели. «В раке Александра Невского, в Петрограде, было найдено 12 небольших костей разного цвета (значит от разных мощей). К тому же в раке оказалось 2 одинаковые кости одной правой ноги, » — было написано в отчете.

Но уже в 1938 году по заказу Сталина великий режиссер Сергей Эйзенштейн снял про нашего князя замечательный фильм с Николаем Черкасовым в главной роли. Сценарист Петр Павленко вложил в уста князю легендарный слоган: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» А в 1942 году был создан орден Александра Невского. Профиль полководца для ордена скопировали с Черкасова.

В общем, главные победы Александра Невского состоялись уже после смерти. Его вспоминают всякий раз, как на Россию надвигается угроза, как внешняя так и внутренняя. И святой, что характерно, никогда не подводит.