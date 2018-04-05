Ещё
С российскими школьниками проведут открытый урок об искусственном интеллекте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С российскими школьниками проведут открытый урок об искусственном интеллекте 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ совместно с порталом «Проектория» в четверг проведет пятый открытый урок для российских школьников «Искусственный интеллект: помощник или конкурент?». В ходе лекции ученики смогут узнать о том, какое место займет искусственный интеллект в жизни людей, говорится в сообщении портала.
Онлайн-трансляцию открытого урока можно посмотреть на портале «Проектория», а также в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте»и «Одноклассники». Трансляция открытого урока пройдет из Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС». Модератором выступит руководитель Центра, промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков. Поможет Пирожкову робот, предоставленный «Роботостанцией».
"Каждый день мы видим все новые применения нейронных сетей. Чтобы помогать человечеству, машины должны учиться еще быстрее. Человек, который умеет учить машину — важная профессия будущего", — считает сооснователь робота— рекрутера Веры Владимир Свешников, который выступит в качестве лектора на открытом уроке.
Кроме него участие в открытом уроке примут директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс» Андрей Себрант, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов.
Российские школьники смогут задать лекторам интересующие их вопросы с помощью социальных сетей. Там же школьники смогут поделиться мнением о том, какие компетенции востребованы в эпоху искусственного интеллекта и пройти образовательный тест.
По данным портала «Проектория», предыдущие всероссийские уроки набрали 12 млн просмотров.
ТАСС: последние новости
Британские дипломаты встретились с племянницей Сергея Скрипаля в Москве Лавров: политизация различных "химических досье" в ОЗХО недопустима Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение168
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений295
Рудковская опозорила Плющенко19
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1642
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение