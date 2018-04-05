С российскими школьниками проведут открытый урок об искусственном интеллекте

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Минобрнауки РФ совместно с порталом «Проектория» в четверг проведет пятый открытый урок для российских школьников «Искусственный интеллект: помощник или конкурент?». В ходе лекции ученики смогут узнать о том, какое место займет искусственный интеллект в жизни людей, говорится в сообщении портала.

Онлайн-трансляцию открытого урока можно посмотреть на портале «Проектория», а также в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте»и «Одноклассники». Трансляция открытого урока пройдет из Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС». Модератором выступит руководитель Центра, промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков . Поможет Пирожкову робот, предоставленный «Роботостанцией».

"Каждый день мы видим все новые применения нейронных сетей. Чтобы помогать человечеству, машины должны учиться еще быстрее. Человек, который умеет учить машину — важная профессия будущего", — считает сооснователь робота— рекрутера Веры Владимир Свешников , который выступит в качестве лектора на открытом уроке.

Российские школьники смогут задать лекторам интересующие их вопросы с помощью социальных сетей. Там же школьники смогут поделиться мнением о том, какие компетенции востребованы в эпоху искусственного интеллекта и пройти образовательный тест.

По данным портала «Проектория», предыдущие всероссийские уроки набрали 12 млн просмотров.