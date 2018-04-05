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Кабмин РФ обсудит проект об увеличении возможной доли иностранцев в малых предприятиях
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Кабмин РФ обсудит проект об увеличении возможной доли иностранцев в малых предприятиях 

Прайм 57 минут назад
МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект об увеличении предельной доли участия иностранных юрлиц в уставном капитале малых и средних предприятий, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Сейчас этот порог установлен на уровне 49%.
Документ также предлагает наделить «Корпорацию МСП» правом предоставлять услуги не только малым и средним фирмам, но и планирующим начать предпринимательскую деятельность.
По мнению кабинета министров, принятие проекта позволит привлекать дополнительные инвестиции в сектор МСП, обучать граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, основам бизнеса.
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