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Путин проведет заседание госсовета по содействию развитию конкуренции
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Путин проведет заседание госсовета по содействию развитию конкуренции 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проведет заседание государственного совета РФ по вопросам деятельности регионов по содействию развитию конкуренции.
Ранее распоряжение о проведении заседания госсовета было опубликовано на официальном портале правовой информации. Кроме того, Путин поручил администрации и управлению делами президента совместно с ФСО России обеспечить подготовку и проведение заседания.
В феврале текущего года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщал, что по итогам данного госсовета будут внесены изменения в стандарты развития конкуренции в регионах, к примеру, позволяющие решить вопросы уменьшения доли госучастия в транспортной сфере, медицине, образования, промышленности.
Артемьев также напоминал, что в связи с подписанием указа об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утверждением национального плана развития конкуренции федеральные министерства и ведомства должны подготовить отраслевые «дорожные карты» развития конкуренции, такая же задача стоит и перед регионами.
Два в одном
Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции в декабре 2017 года. Согласно документу планируется обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. Указ также предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний.
В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что помимо общих положений, относящихся к компетенции антимонопольного ведомства и к компетенции правительства, также предусматривается утверждение отдельного национального плана развития конкуренции на период с 2018 по 2020 год, который предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.
В конце декабря национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы был опубликован на сайте Кремля. В нем президент поручил кабмину до 1 февраля 2019 года представить предложения по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, до 1 марта 2019 года — разработать план сокращения практики заключения договоров с единственным поставщиком в закупочной деятельности.
Кроме того, документ предусматривает поэтапное прекращение государственного регулирования тарифов в конкурентных отраслях для отдельных монополий.
Национальный план по конкуренции также запрещает государству прямо или косвенно приобретать доли в компаниях, работающих на конкурентных рынках, кроме предприятий оборонного комплекса и стратегических компаний. Данные ограничения не должны затронуть организации ОПК и предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.
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