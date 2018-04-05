Ещё
Марка в честь героя Российской Федерации Д. Горшкова вышла в почтовое обращение в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марка в честь героя Российской Федерации Д. Горшкова вышла в почтовое обращение в России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Марка в честь героя Российской Федерации Дмитрия Горшкова вышла в почтовое обращение в России, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«5 апреля в рамках серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышла марка, посвященная старшему лейтенанту милиции Дмитрию Горшкову. На почтовой марке изображен портрет героя Д. Горшкова, а также медаль «Золотая Звезда», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что марка размером 42 на 30 мм, номиналом 27 руб. издана тиражом 115 тыс. экземпляров и поступит в продажу в отделения «Почты России». Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров. Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении «Почты России» на ул. Мясницкая, д. 26 в Москве.
«Д. Горшков — старший инженер по связи и спецтехнике ОМОН при УВД Тульской области, старший лейтенант милиции. 10 сентября 1999 г., при зачистке села Чабанмахи в Буйнакском районе Республики Дагестан, 17 отряд специального назначения, в составе которого был старший лейтенант милиции Д. Горшков, встретил ожесточенное сопротивление боевиков. Рискуя собственной жизнью, он под огнем противника, вынося на себе боевого товарища, при приближении к группе огневого прикрытия был смертельно ранен снайпером-боевиком. Не покидая поля боя, от полученных ран он скончался», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Доступ к платным парковкам на набережной Тараса Шевченко ограничен по 30 апреля в связи с ремонтом С.Собянин: Базовую дорожную сеть в Москве планируется построить в ближайшие пять лет Законопроект об удалении из интернета порочащей честь информации поддержан комитетом Госдумы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение168
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений295
Рудковская опозорила Плющенко19
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1642
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение