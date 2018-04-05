Марка в честь героя Российской Федерации Д. Горшкова вышла в почтовое обращение в России 

Марка в честь героя Российской Федерации Дмитрия Горшкова вышла в почтовое обращение в России, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«5 апреля в рамках серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышла марка, посвященная старшему лейтенанту милиции Дмитрию Горшкову. На почтовой марке изображен портрет героя Д. Горшкова, а также медаль «Золотая Звезда», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что марка размером 42 на 30 мм, номиналом 27 руб. издана тиражом 115 тыс. экземпляров и поступит в продажу в отделения «Почты России». Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров. Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении «Почты России» на ул. Мясницкая, д. 26 в Москве.
«Д. Горшков — старший инженер по связи и спецтехнике ОМОН при УВД Тульской области, старший лейтенант милиции. 10 сентября 1999 г., при зачистке села Чабанмахи в Буйнакском районе Республики Дагестан, 17 отряд специального назначения, в составе которого был старший лейтенант милиции Д. Горшков, встретил ожесточенное сопротивление боевиков. Рискуя собственной жизнью, он под огнем противника, вынося на себе боевого товарища, при приближении к группе огневого прикрытия был смертельно ранен снайпером-боевиком. Не покидая поля боя, от полученных ран он скончался», — заключили в пресс-службе.