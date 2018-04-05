Эксперты обсудят в Петербурге влияние новой экономики на развитие «Северного измерения» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Представители власти и бизнеса стран-участниц партнерства «Северное измерение» (Россия, ЕС, Норвегия, Исландия) проведут в Санкт-Петербурге IX Международный деловой форум, на котором обсудят влияние новой экономики и инновационных моделей в управлении на развитие регионов партнерства. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, которая является организатором форума.
"В этом году темой форума станет новое мышление в экономике: инновационные управленческие модели и бизнес— процессы. Российские и международные эксперты, представители региональных властей, а также главы крупнейших компаний обменяются своим видением относительно перспектив развития стран «Северного измерения» и путей повышения эффективности их экономик", — сказано в сообщении.
Главной целью форума является налаживание взаимодействия представителей власти, бизнеса и гражданского общества на территории стран-участниц «Северного измерения», отметили организаторы. Помимо пленарного заседания в программе форума предусмотрены тематические круглые столы по энергетике, машиностроению и инжинирингу, экологии и охране природы, транспорту и логистике, медицине и фармацевтике, цифровым решениям для бизнеса.
Среди спикеров форума: председатель Совета директоров ПАО «Северсталь», сопредседатель делового совета «Северного измерения» Алексей Мордашов, президент и главный исполнительный директор VR-Group, сопредседатель делового совета «Северного измерения» Рольф Янссон, председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель и другие.