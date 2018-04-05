Эксперты обсудят в Петербурге влияние новой экономики на развитие «Северного измерения»

ЕС, Норвегия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 5 апреля. / ТАСС /. Представители власти и бизнеса стран-участниц партнерства «Северное измерение» ( Россия Исландия ) проведут в Санкт-Петербурге IX Международный деловой форум, на котором обсудят влияние новой экономики и инновационных моделей в управлении на развитие регионов партнерства. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, которая является организатором форума.

"В этом году темой форума станет новое мышление в экономике: инновационные управленческие модели и бизнес— процессы. Российские и международные эксперты, представители региональных властей, а также главы крупнейших компаний обменяются своим видением относительно перспектив развития стран «Северного измерения» и путей повышения эффективности их экономик", — сказано в сообщении.

Главной целью форума является налаживание взаимодействия представителей власти, бизнеса и гражданского общества на территории стран-участниц «Северного измерения», отметили организаторы. Помимо пленарного заседания в программе форума предусмотрены тематические круглые столы по энергетике, машиностроению и инжинирингу, экологии и охране природы, транспорту и логистике, медицине и фармацевтике, цифровым решениям для бизнеса.