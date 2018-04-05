Вика Дайнеко: «Хотелось бы встретить мужчину, которого я смогу познакомить с дочерью» 

У певицы Вики Дайнеко недавно состоялся актерский дебют: она сыграла в сериале «Улетный экипаж», который идет на канале СТС. Снял картину режиссер Марюс Вайсберг. — Вика, это же ваш первый опыт съемок в сериале? — Да, поэтому было очень волнительно. В первый день на площадке я испытала такой стресс! Когда попала туда, боялась даже рот открыть. Но потом решила поделиться своим страхом и волнением с режиссером, с партнерами по сериалу. Они помогли мне расслабиться, и в итоге я получила огромное удовольствие от процесса. Было правда очень здорово! Вообще сам сериал безумно смешной. И порой было очень сложно сдерживаться и не хохотать прямо на съемках. «Сложно выхожу из отношений» — У вас раньше была аэрофобия. Как вы избавились от нее? — Она есть и сейчас, я от нее не избавилась. Поэтому, конечно, лично мне было очень смешно сыграть в сериале об авиации. С другой стороны, я ведь исполнила роль не пилота, не бортпроводницы, я — бывшая жена главного героя. Поэтому, наверное, моя аэрофобия и не прошла — ведь сцен в самолете, в кабине пилота у меня не было. Роль в «Улетном экипаже» — дебютная для Дайнеко. Теперь она мечтает о съемках в продолжении. Фото: Канал СТС — В этом есть некая ирония судьбы: вы боитесь полетов, но в итоге снялись в сериале об авиации. — Для меня это нормальная ситуация. Я, например, в детстве жутко боялась змей. Но как-то раз мы с родителями отдыхали летом на Черном море. И вдруг я увидела, как по пляжу идет мужчина с удавом, предлагая сфотографироваться. И знаете, кто первым побежал к нему? Я! Да еще и с криком: «Мама, я хочу!» Мама была, мягко говоря, удивлена, потому что знала о моем страхе. Но я считаю, что надо регулярно выходить вот так из зоны комфорта, стараться не придавать своим страхам большого значения и делать ситуации, которых боишься, чем-то обыденным. — Вам ваша героиня симпатична? — Моя героиня — женщина неоднозначная. Некоторые ее поступки мне сложно понять. Наверное, это потому, что у меня другие жизненные принципы. С другой стороны, она очень привлекательная, забавная, со своим характером. Мне было интересно на время превратиться в какого-то другого человека, который мыслит и поступает совсем не так, как обычно это делаю я. Это необычный опыт! Будучи мамой и артисткой, плакать мне приходится довольно часто — Есть ли у вас что-то общее? — Мы обе женщины. И обе — бывшие жены. Но то, по какой причине мы стали бывшими женами, вообще даже рядом не стояло. То, что «исполняет» моя героиня, мне абсолютно несвойственно. Но я попыталась максимально поверить в нее и сделать так, чтобы она получилась настоящей. — По сюжету Наталья ушла от мужа, но потом поняла, что точка еще не поставлена, чувства не прошли. У вас подобное бывало в жизни? — Я человек, который обычно очень сложно выходит из отношений. Из тех, кто будет думать, долго принимать решение, гадать, уходить, возвращаться, собирать вещи, привозить их обратно… Чаще всего я именно так и расставалась с парнями. Порой они даже не были в курсе, что я долгое время пыталась с ними распрощаться. Все это происходило у меня в глубине души, в мыслях. Но один парень меня все-таки опередил. Я собирала вещи, потом привозила их обратно домой, пока его не было в Москве… В итоге он сам со мной расстался, принял решение за меня, разрешил уже эту проблему. Дочке певицы больше двух лет, но ее лица Вика пока не показывает. Неизвестно даже имя девочки. Фото: instagram.com В общем, я долго все взвешиваю, колеблюсь, но когда уж принимаю решение, то назад дороги нет. Если я ушла, у меня не возникает дополнительных сомнений и чувств. Поэтому поведение героини мне не близко. С другой стороны, для Натальи муж как родственник. Да, их отношения изжили себя, но они по-прежнему близки — как люди, которые прожили какую-то часть своей жизни вместе. — Можно сказать, что съемки в сериале — это новая глава в жизни? Хотелось бы повторить этот опыт? — Однозначно да! В последний съемочный день я бегала по площадке и говорила Марюсу: «Если вы вдруг решили снять продолжение — я готова вернуться!» Так ведь бывает, что чувства к бывшим иногда возвращаются. Почему бы и мне не вернуться обратно в сериал, к своему герою? В общем, если поступит это или какое-то подобное актерское предложение, с удовольствием подумаю об этом. — Из каких составляющих складывается ваше личное счастье? — Должна сказать, что тут все банально и просто: главное — чтобы все были здоровы! Чтобы в доме было хорошее настроение, вкусная еда и финансовый достаток. Не переизбыток, а просто чтобы денег хватало на все необходимое. Чтобы была возможность сделать жизнь близких комфортной, с хорошими развлечениями. А для нас, девочек, еще и купить побольше красивых платьев. В этом заключается мое личное счастье и спокойствие. Вика много времени уделяет спорту. В том числе боксу. «Когда нет слов — бей грушу», — уверена она. Фото: instagram.com — Сейчас чего-то для полного счастья не хватает? — У меня все хорошо в жизни, но, безусловно, не хватает мужской опоры. Не молодых людей, которые морочат мозг — то они со мной, то нет… Будучи мамой, мне уже хочется чего-то другого: не любовного экшена, а стабильности и спокойствия. Хотелось бы встретить такого человека, которого я смогла бы познакомить со своей дочерью. Нам в доме точно не хватает мужского авторитета! Конечно, есть мой любимый папа, но нам с дочерью нужен не только дедушка, но и папа-муж. Но в то же время я понимаю, что в жизни все не так уж просто. Мне давно не 27, когда я была готова кидаться в омут с головой. Теперь я за то, чтобы более умно подходить к этому вопросу. «Покупаю себе альбомчики с наклейками» — Когда вы в последний раз плакали? — Да вот буквально вчера. Вообще в принципе, будучи мамой и артисткой, плакать мне приходится часто. Я человек эмоциональный. Считаю, что нельзя сдерживать эмоции в себе. Недавно плакала из-за того, что попала в первую в своей жизни автомобильную аварию. Ерунда, никто не пострадал, машины тоже почти целы. Но весь этот переизбыток эмоций, новых впечатлений иногда вызывает такой всплеск. Еще я плакала от страха, когда взлетала на самолете Ан-26. Опять же, я аэрофоб, и мне это свойственно. Регулярно плачу на взлете или посадке — просто от ужаса. Еще были слезы от того, что дочка меня напугала. Вообще в последнее время я чаще плачу от страха или неожиданности. И меня это радует! Приятно, что причина моих слез не сердечные проблемы и не эмоциональные переживания. И это я бы тоже назвала счастьем. А вообще я больше люблю посмеяться от души, а не поплакать. Многие моменты в жизни сейчас радуют. Я могу зайти за дочкой в детский сад, посмотреть на детей, которые туда ходят, и это уже смешно! Дети — неиссякаемый источник радости. «Я всегда буду оставаться немного ребенком в душе», — говорит о себе Вика. Фото: instagram.com — Вы раньше рассказывали, что очень любите фастфуд. Сейчас эта привычка сохранилась? — Я до сих пор его люблю! Если бы в «Макдоналдсе» готовили безглютеновые бургеры, я бы первая встала в очередь за ними. А так, к сожалению, я не могу себе позволить есть то, что там продается (у Вики аллергия на глютен — вещество, содержащееся в пшенице. — Ред.). Но я могу заказать себе суши — причем в таком кафе, про которое многие скажут, что лучше туда даже не заходить. Я человек, который не брезгует чем-то простым, обыденным. Могу зайти в фуд-корт в торговом центре, заказать себе еду, которую мне можно, сесть в общую зону, где все едят за столиками, и меня не будет ничего смущать! Я считаю, что можно пойти в супердорогой ресторан с мишленовскими звездами, а можно в простое кафе — главное, чтобы там была еда. — Вы чувствуете, что стали взрослее? На какой возраст себя ощущаете? — Мне кажется, я всегда буду оставаться немного ребенком в душе. Сейчас это особенно ощущается. Я играю с дочкой в ее игрушки, разукрашиваю раскраски, покупаю себе отдельные альбомчики с наклейками (боже, я произнесла это вслух!). Я считаю, что детство должно быть в каждом человеке. Потому что если его нет — это так грустно…
«Улетный экипаж» Понедельник — четверг/21.00, СТС Личное дело Вика Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в селе Кировский в Казахстане. Детство провела в Якутии. В 2004 году стала победительницей «Фабрики звезд-5» под руководством Аллы Пугачевой, начала сотрудничать с Игорем Матвиенко. Исполнительница таких хитов, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Фильм не о любви», «Иголка», «Стоп, куда же я иду», «Сотри его из Memory», «Жить вдвоем» и др. Участвовала в проектах «Ледниковый период» (в паре с Алексеем Ягудиным), «Две звезды» (с Александром Олешко). В 2011 году победила в проекте «Фабрика звезд. Возвращение». Была замужем за барабанщиком Дмитрием Клейманом, осенью 2015 года родила дочку.