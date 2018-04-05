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Светлана Кузнецова: «Если мужчина меня боится, значит мы просто не пара»
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Светлана Кузнецова: «Если мужчина меня боится, значит мы просто не пара» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Светлана, как прошло восстановление после травмы кисти, полученной на US Open? Теперь вы в полной боевой готовности и можете играть в полную силу?
Да, жизнь внесла свои коррективы в мои планы. Травма — это очень неприятная ситуация, никогда не знаешь, как повлияет на организм, а значит и на карьеру в целом… В прошлом году у меня была операция, реабилитация продолжается до сих пор, я восстанавливаюсь, тренируюсь шесть дней в неделю, в какой бы стране не находилась. В феврале были усиленные сборы в Дубае с моим тренером. Приезжая в Москву, тоже не рассляюляюсь, занимаюсь в зале, работаю на корте по несколько часов в день. Как прошло восстановление, станет ясно на турнирах Indian Wells и Miami Open. В любом случае, работать на все сто процентов своих возможностей — это мой настрой всегда.
Вы производите впечатление очень сильной и уверенной в себе женщины, которая, как говорятся, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Не считаете, что мужчины могут побаиваться слишком сильных и самодостаточных женщин?
Я не думала об этом: каждому человеку своя пара. Боится, значит просто люди разные. Я из семьи спортсменов: мой папа вырастил и растит чемпионов, моя мама — шестикратная чемпионка мира, брат — серебряный призер Олимпийских игр. Это мой характер, мой образ жизни.
Позволяете себе выдохнуть и расслабиться? Как проводите свободное время?
Отдых нужен — это восстановление сил. Вот только отдохнуть во время сезона возможности, конечно, нет. В период реабилитации я смогла переключиться и правильно использовать это время, попробовала себя на телевидении, стала заниматься своим развитием. Как только появляется свободное время, стараюсь наконец встретиться с друзьями, пообщаться, ведь дружеские посиделке при моем графике — большая редкость.
Пару лет назад вы заявили, что замуж не хотите и о свадьбе не мечтаете. Сейчас что-то изменилось?
Личную жизнь обсуждать совсем не хочу… Считаю, что счастье любит тишину.
Давайте без подробностей, свободно ли сейчас ваше сердце?
В моем сердце теннис. Пока я так расставляю приоритеты для себя.
Как считаете, кто в паре должен быть лидером — мужчина или женщина? Или они должны быть равноправными партнерами?
В разных отношениях позиции разные, такие вещи ведь очень индивидуальны. Надо уметь идти на компромиссы, уметь слушать близкого человека и понимать, что отношения — это не игра.
Вы явно не из тех женщин, которые переживают из-за возраста и считают, что женщина к определенному возрасту должна обзавестись семьей. Что можете посоветовать тем, кто не настолько уверен в себе, как вы?
Надо заниматься собой, не зависеть от мнения окружающих. Найдите то, что вам действительно интересно, ставьте цели и отдавайтесь этому процессу полностью. Уверенность придет с результатами, но сидеть и ждать чуда, счастья, успеха, идеального мужчину — это утопия. Надо действовать!
Судя по фото в Instagram, главным мужчиной в вашей жизни на сегодняшний день является ваш любимый пес Дольче. У него даже есть своя страница в Instagram, где в подписях к фото он трогательно «называет» вас мамой. Вы сами ведете его страницу?
Я очень люблю собак. Дольче мне как ребенок, он мой самый лучший друг! Я с детства мечтала о собаке и рада, что у меня появилась возможность завести питомца. Аккаунт Дольче веду я, конечно, стараюсь вести его с юмором. Кстати, мы рады новым подписчикам!
У вас много татуировок. Есть ли среди них посвященные вашему любимцу?
Ну, считаю это все же странноватым — делать татуировки в честь домашних животных. Нет таких татуировок пока. Но в будущем — кто знает.
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