Найденные под Волгоградом мертвые лошади и коровы могут быть заражены сибирской язвой

В Дубовском районе Волгоградской области специалисты ветеринарной лаборатории выясняют причины гибели найденных возле села Усть-Погожье лошадей и коров. В самом худшем случае массовая смерть животных могла быть вызвана сибирской язвой. Трупы животных на открытую территорию тайком вывезли их хозяева.

О том, что рядом с селом Усть-Погожье в Дубовском районе из-под снега «проклюнулись» десятки мертвых коров и лошадей, V1.ru писал 28 марта. В тот же день нами был направлен запрос по этому факту в областной комитет ветеринарии, а уже 29 марта на место отправились специалисты.

— 29 марта консультантом инспекторского отдела комитета ветеринарии Волгоградской области, начальником ГБУ ВО «Дубовская райСББЖ», главой администрации Усть-Погожинского сельского поселения был осуществлен выезд на место, — сообщил сегодня V1.ru замредседателя комитета ветеринарии Волгоградской области Андрей Фоменко . — В итоге были найдены трупы крупного рогатого скота, а в ходе расследования установлены их владельцы. Ими оказались жители села Усть-Погожье. За нарушение требований к утилизации животных оба мужчины привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Специалисты государственной ветеринарной службы Дубовского района взяли на месте патологический материал от останков павших животных и направили их в лабораторию для исключения заболевания «сибирская язва».

В комитете ветеринарии также сообщили V1.ru, что в трех километра от села в августе 2015 года был ликвидирован последний скотомогильник. Чтобы зараза от мертвых животных не распространялась, в полутора километрах от Усть-Погожьего определили место для сжигания трупов. Администрация села на сходах с жителями не раз напоминала о необходимости сжигания там падших коров и лошадей.