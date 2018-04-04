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Пэрис Хилтон еще не вышла замуж, но уже готовится завести детей
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Пэрис Хилтон еще не вышла замуж, но уже готовится завести детей 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Похоже, что у Пэрис Хилтон, в феврале этого года отметившей 37-летие, проснулись «биологические часы» — светская львица еще не определилась с датой свадьбы, но уже готовится завести детей. В интервью Entertainment Tonight Пэрис, под конец 2017 года обручившаяся с Крисом Зилкой, призналась, что они с будущим супругом уже начали говорить о детях:
«Я наконец-то нашла идеального мужчину, с которым можно завести семью, так что я с нетерпением этого жду», рассказала Хилтон. «Мне бы хотелось, чтобы у нас были двойняшки. Если честно, о детях мы говорим с нашего первого свидания. Наверное, мы с самого начала знали».
Конечно, пока перед Пэрис стоят задачи более первостепенные — организация свадьбы: в том же интервью ET Хилтон рассказала, что собирается пригласить на свою свадьбу всех своих подруг (в том числе Николь Ричи и Бритни Спирс), а пока занимается выбором свадебного платья и места для проведения церемонии. попкорнnews
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