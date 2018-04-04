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Владельцы OnePlus 6 смогут скрыть его главный изъян
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Владельцы OnePlus 6 смогут скрыть его главный изъян 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Владельцы OnePlus 6 смогут скрыть выемку в верхней части дисплея смартфона при помощи штатных инструментов. Об этом заявил генеральный директор компании Пит Лау. Несмотря на то что сам топ-менеджер предпочитает не прибегать к этой возможности, она будет доступна с одним из обновлений фирменной прошивки.
Разработчики OnePlus рассматривали интерфейсную возможность сокрытия выемки еще на этапе прототипирования OnePlus 6, подтвердил Пит Лау. Правда, уточняет он, тогда было решено не добавлять затемняющую полосу в прошивку смартфона, чтобы владельцы смогли пользоваться им в том виде, в каком он задумывался изначально.
«Я по-прежнему считаю, что лучший способ прочувствовать весь потенциал OnePlus 6 — это взаимодействовать с ним в полноэкранном режиме, — говорит Лау. — Но в последнее время пользователи все чаще интересуются возможностью скрыть [выемку], и мы уважаем их чувства, поэтому предоставим им право выбора».
Интерфейс будущего OnePlus 6 позволит сделать его экран симметричным, окрашивая области по краям от выемки в черный цвет. Это пространство, впрочем, не будет растрачено впустую. Там будут расположены значки, демонстрирующие информацию об уровне заряда батареи, качестве соединения с Сетью и активности беспроводных интерфейсов.
Обсудить предстоящий OnePlus 6 можно в нашем Telegram-чате.
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