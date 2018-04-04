Об ответственности за содействие нелегальной миграции

Противодействие незаконной миграции продолжает оставаться актуальной задачей. За последние годы руководством Москвы приняты важные меры, которые способствовали сокращению числа нелегальных мигрантов.

Так, упорядочен прием и учет прибывающих в город трудовых мигрантов — был создан «Многофункциональный миграционный центр». Приняты меры по ликвидации центров притяжения нелегальных мигрантов: закрыты несколько десятков рынков, легализован рынок такси. Столица активно борется с первопричинами нелегальной миграции, а не с последствиями. К контролю за пребыванием и проживанием иностранных граждан в столице подключается общественность. С 2014 года на портале «Наш город» появилась возможность пожаловаться на «незаконное проживание мигрантов в квартире», «в местах общего пользования», а также «в домах и зданиях, предназначенных под снос».

Все это, а также мероприятия правоохранительных органов по пресечению организации незаконной миграции, способствует сокращению числа нелегальных мигрантов в городе. По словам мэра Москвы, около двух третей мигрантов в столице находятся легально, многие из них работают по патентам, то есть платят налоги в городской бюджет. Но около трети мигрантов пребывают нелегально.

Сегодня Уголовный кодекс РФ содержит ряд статей, который направлены на противодействие незаконной миграции. В частности, была введена статья 322.1. «Организация незаконной миграции». То есть уголовная ответственность установлена именно за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства; их незаконного пребывания в стране и незаконного транзитного проезда. Организация подразумевает планирование, подбор соучастников, руководство непосредственным совершением преступления. То есть если факт организованного характера не будет доказан, то будет отсутствовать состав преступления.

Поэтому Мосгордумой разработан проект федерального закона, в котором предлагается дополнительно ввести уголовную ответственность за содействие нелегальным мигрантам для лиц, которые не являются непосредственными организаторами незаконной миграции. Разработанный нами законопроект был принят на заседании столичного парламента в первом чтении. Сама законодательная инициатива Мосгордумы по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ поддержана советом законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе.