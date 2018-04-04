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В Ирландии пройдет референдум о легализации абортов
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В Ирландии пройдет референдум о легализации абортов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ирландия — одна из трех стран ЕС с наиболее жесткими законами в области прерывания беременности. Ее опережает только Мальта, где аборты запрещены полностью. За Ирландией следует Польша: там аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста, при высокой вероятности пороков развития плода или угрозе жизни матери. Но в последние годы и в этих странах все больше женщин готовы бороться за свое право решать, рожать им или нет.
Пока политики стоят насмерть, отказываясь менять законодательство, в Ирландии и Польше процветает медицинский туризм. Ирландки пользуются закрепленным в Римском договоре правом на свободное перемещение по странам Содружества и массово выезжают в Британию, где аборты по желанию женщины разрешены с 1967 года. Только по официальным данным, с 1980 по 2015 год более 165 тысяч женщин из Ирландии прерывали беременность в британских клиниках. В реальности эта цифра гораздо выше. Просто не каждая ирландка отважилась указать настоящее место жительства, заполняя медицинские документы. Ведь за аборт в Ирландии можно получить тюремный срок. В Польше ежегодно делают не более тысячи «официальных» абортов и несколько сотен тысяч нелегальных — с помощью купленных в Интернете медпрепаратов, а также за взятку в частных клиниках. Два года назад польские власти под давлением католической церкви попытались запретить аборты полностью и ввести за них наказание вплоть до лишения свободы. Однако от этих планов пришлось отказаться после того, как 98 тысяч поляков в знак протеста вышли на улицы.
Возвращение к вопросу об абортах в Ирландии стало возможным после того, как в результате громких скандалов позиции католической церкви в этой стране пошатнулись. В последние годы по итогам референдумов в Ирландии были разрешены разводы, легализованы средства контрацепции. И только ситуация с абортами осталась такой же, как 35 лет назад. Премьер Ирландии Лео Варадкар, врач по образованию, уже объявил, что 25 мая будет голосовать за то, чтобы аборты стали доступнее.
Досье «РГ»
За пределами Европы аборты без медицинских показаний разрешены в Алжире, Нигере, Намибии, Боливии, Перу. Самые жесткие ограничения в сфере преждевременного прерывания беременности действуют в Центральной Африканской Республике, Конго, Габоне, Сомали, Чили, Никарагуа.
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