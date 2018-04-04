В Ирландии пройдет референдум о легализации абортов 

Ирландия — одна из трех стран ЕС с наиболее жесткими законами в области прерывания беременности. Ее опережает только Мальта, где аборты запрещены полностью. За Ирландией следует Польша: там аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста, при высокой вероятности пороков развития плода или угрозе жизни матери. Но в последние годы и в этих странах все больше женщин готовы бороться за свое право решать, рожать им или нет.
Пока политики стоят насмерть, отказываясь менять законодательство, в Ирландии и Польше процветает медицинский туризм. Ирландки пользуются закрепленным в Римском договоре правом на свободное перемещение по странам Содружества и массово выезжают в Британию, где аборты по желанию женщины разрешены с 1967 года. Только по официальным данным, с 1980 по 2015 год более 165 тысяч женщин из Ирландии прерывали беременность в британских клиниках. В реальности эта цифра гораздо выше. Просто не каждая ирландка отважилась указать настоящее место жительства, заполняя медицинские документы. Ведь за аборт в Ирландии можно получить тюремный срок. В Польше ежегодно делают не более тысячи «официальных» абортов и несколько сотен тысяч нелегальных — с помощью купленных в Интернете медпрепаратов, а также за взятку в частных клиниках. Два года назад польские власти под давлением католической церкви попытались запретить аборты полностью и ввести за них наказание вплоть до лишения свободы. Однако от этих планов пришлось отказаться после того, как 98 тысяч поляков в знак протеста вышли на улицы.
Возвращение к вопросу об абортах в Ирландии стало возможным после того, как в результате громких скандалов позиции католической церкви в этой стране пошатнулись. В последние годы по итогам референдумов в Ирландии были разрешены разводы, легализованы средства контрацепции. И только ситуация с абортами осталась такой же, как 35 лет назад. Премьер Ирландии Лео Варадкар, врач по образованию, уже объявил, что 25 мая будет голосовать за то, чтобы аборты стали доступнее.
Досье «РГ»