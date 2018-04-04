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Стилист Гурченко презентовал книгу «Моя Люся»
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Стилист Гурченко презентовал книгу «Моя Люся» 

Мир24 2 часа назад
Уникальные образы и неожиданные ракурсы. Людмила Гурченко — какой ее никто не видел. Фотохудожник, стилист и друг актрисы Аслан Ахмадов выпустил фотокнигу «Моя Люся», передает телеканал «МИР 24».
Уже название говорит о том, что артистка показана с очень близкого расстояния. Как уверяет автор, «Люсей» Гурченко звали только самые родные ей люди. Многие вошедшие в сборник снимки — не постановка, а подсмотренные моменты реальной жизни.
В издании 120 фотографий, которые никогда не публиковались. Некоторые из них не успела посмотреть и сама Гурченко. Выпустить сборник получилось не сразу. Многие издательства отказывали стилисту. Тогда на книгу о народной артистке стали сдавать деньги поклонники. За два месяца набралось почти 800 тысяч. Этого хватило на лимитированный тираж.
Также в книге опубликованы некоторые подробности из жизни звезды. Автор делится и своим мнением о характере звезды, его он называет сильным, мужским и непростым.
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