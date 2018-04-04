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Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
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Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге 

ТАСС 55 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге. Об этом она сообщила ТАСС в среду.
"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", — сказала Пьеха.
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