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Ли Кэцян в телеграмме поздравил А. Ахмеда с вступлением в должность премьер-министра Эфиопии
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Ли Кэцян в телеграмме поздравил А. Ахмеда с вступлением в должность премьер-министра Эфиопии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня направил телеграмму Абию Ахмеду, в которой поздравил его со вступлением в должность премьер-министра Эфиопии.
Ли Кэцян в телеграмме отметил, что в последние годы китайско-эфиопские отношения получили всестороннее стремительное развитие, и сегодня они переживают лучший в истории период. Китай придает важное значение развитию отношений с Эфиопией и намерен совместными усилиями содействовать строительству «Пояса и пути», расширять всестороннее дружественное и взаимовыгодное сотрудничество, непрерывно обогащать содержание китайско-эфиопских отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. —0—
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