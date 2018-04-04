Ли Кэцян в телеграмме поздравил А. Ахмеда с вступлением в должность премьер-министра Эфиопии 

Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня направил телеграмму Абию Ахмеду, в которой поздравил его со вступлением в должность премьер-министра Эфиопии.
Ли Кэцян в телеграмме отметил, что в последние годы китайско-эфиопские отношения получили всестороннее стремительное развитие, и сегодня они переживают лучший в истории период. Китай придает важное значение развитию отношений с Эфиопией и намерен совместными усилиями содействовать строительству «Пояса и пути», расширять всестороннее дружественное и взаимовыгодное сотрудничество, непрерывно обогащать содержание китайско-эфиопских отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. —0—