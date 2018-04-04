«Мы должны наводить порядок там, где живут люди». Будет ли в Севастополе вместо рынка стадион

Еще в августе 2016 года власти Севастополя вернули в собственность города приватизированный стадион «Чайка». Департамент по имущественным отношениям добился признания недействительными договоров купли-продажи спорткомплекса. Речь идет о договоре, заключенным в 2006 году между Фондом госимущества Украины и структурами бизнесмена Александра Красильникова . Впрочем, на депутатских слушаниях коммерсант эмоционально заявил, что город отбирает его землю, за которую, по его словам, он заплатил миллион долларов. Красильников намерен обжаловать решение в Верховном суде и требовать от правительства компенсации в размере 200–300 млн рублей. «У меня сегодня был интересный выбор, куда пойти: сюда (на депутатские слушания, — прим. ред.), где у меня хотят отобрать собственность, и в это же время меня пригласили на Украину, где рассматривается уголовное преследование по поводу принятых в 2014-м году решений. Я пришел к вам», — сообщил Красильников. В 2014 году он был депутатом городского совета — той весной местный парламент отказался подчиняться Украине и голосовал за референдум о воссоединении с Россией . Позже на весь состав законодательного органа на Украине завели уголовные дела. Красильников отказывается называть фамилии чиновников, которые, по его мнению, отбирают у него землю, чтобы «не лить воду на мельницу наших оппонентов на Украине». Он уверяет, что хотел сделать на месте стадиона спорткомплекс, но за все 12 лет владения этого не произошло. Более 20 га земли бывшего стадиона — с 90-х годов перепрофилированного под рынок –тренер и журналист Владимир Мелянский от имени спортивной общественности предлагает использовать под Дворец спорта. В управлении по делам молодежи и спорта видят на месте бывшего рынка гимнастический центр. О том, что территорию необходимо развивать как спортивную базу, говорят и депутаты Татьяна Вусатенко и Сергей Кравченко . Впрочем, от других депутатов звучат предложения создания выставочно-экспозиционного центра, сквера или расширения 1-ой горбольницы (основные корпуса которой расположены через дорогу), бизнес-инкубатора, торгового центра или одноэтажного рынка. По разным данным, на рынке сейчас задействовано от 500 до 1,5 тыс. рабочих мест. Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин говорит, что правительство рассчитывает, что стадион «Чайка» будет использоваться по целевому назначению — как спортивный объект. При этом он признал — дальнейшая судьба торговых объектов пока не решена. Варианта развития ситуации два: выкуп или обращение в суд с требованием признать права собственности незаконными и последующий снос объектов. На компенсации предпринимателям настаивают депутат Борис Колесников и спикер законодательного собрания Екатерина Алтабаева. «Первый вопрос, который мы обязаны решить — предоставление компенсационных мест. Звучали цифры 600-700 субъектов предпринимательской деятельности. Мы должны взять на контроль и не двигаться дальше, пока не решим», — призвал Колесников. Спикер заксобрания Екатерина Алтабаева сообщила, что до пятницы депутаты сформируют предложения по развитию территории. Документ планируют утвердить на сессии уже в следующий вторник и направить в правительство. По ее мнению, вопрос развития территории на площади Восставших следует обсудить и на других общественных площадках, в частности ОНФ и Общественной палате , а также необходимо предварительное экспертное заключение. Депутат Вячеслав Горелов считает, что необходимо объявлять конкурс концепций. «Территория ценнейшая. Как с исторической, так и с градостроительной точки зрения. Тот подход — сначала диалог и вдумчивое размышление о том, что может быть — правильный. Идея проведения концепций — правильный путь. Мы внутри правительства обсудим возможность выхода на публичную историю обсуждения. Мы должны наводить порядок там, где живут люди», — подытожила директор департамента архитектуры Марина Ракова