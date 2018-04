Принц Мухаммед не скрывает — саудиты создали ИГИЛ

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика» В течение той же недели, когда крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признался Джеффри Голдбергу из The Atlantic, что Саудовская Аравия финансировала террористические группировки, известный эксперт по борьбе с терроризмом Джорджтаунского университета опубликовал свои выводы, сделанные на основе интервью с бывшими членами ИГИЛ, которые определяют Саудовскую Аравию в качестве ключевого источника быстрого роста в прошлом Исламского государства. Выводы были обобщены в онлайн-издании Government and Technology Services Coalition «Homeland Security Today» под авторством профессора Джорджтаунского университета Ахмета Яйлы, который в течение последних четырех лет побеседовал с более 40 перебежчиками из ИГИЛ в Турцию. Выводы Яйлы подтверждают, что «большинство шейхов ИГИЛ (имамов и учителей), которые проповедовали на территориях и в школах, контролируемых ИГИЛ, были из Саудовской Аравии». Несмотря на то, что в последние годы войны в Сирии и Ираке было получено огромное количество документов, подтверждающих роль Саудовской Аравии в финансировании глобального джихада, исследования профессора Яйлы предоставляют еще одно эмпирическое подтверждение роли Саудовской Аравии в поддержке как ИГИЛ, так и Аль-Каиды. Основное внимание в исследовании уделяется «салафистскому джихадизму» — термину, часто используемому наряду с ваххабизмом — как «единому началу», из которого произрастает Аль-Каида и ИГИЛ (запрещена на территории России): Салафизм обычно описывается как ультраконсервативная, пуританская, мрачная ветвь суннитского ислама, которая основана на учении ученого XIII века Ибн Таймийи, идеи которого были введены пуританским ученым Мухаммедом ибн Абд аль-Ваххабом на Аравийском полуострове в середине XVIII века. Ваххаб выступал за возвращение к традициям первых поколений мусульман. И, как и было отмечено в расследовании New York Times 2016 года, террористы ИГИЛ опираются на религиозные саудовские книги в качестве основных источников создания своей идеологии.

Видение 2030 — новая стратегическая программа Саудовской Аравии. Основной акцент сделан на религию. Цель Королевства: возвращение к умеренному исламу, открытому к перспективам и вызовам XXI века, одним из которых является искоренение экстремистских идей.

Профессор Яйла отмечает: «Соответствующие труды аль-Ваххаба ИГИЛ и Аль-Каида используют в своей учебной программе, в процессе идеологического обучения в военных лагерях, в онлайн-обучении и образовательных системах, которыми они управляют. Кроме того, некоторые перебежчики от ИГИЛ, с которыми я беседовал, рассказали мне, что „Китаб ат-Таухид“ аль-Ваххаба, который был самым главным трудом в их подготовке, также адаптирован сегодня Саудовской Аравией. Кроме того, во время проведения расследований, будучи начальником полиции по борьбе с терроризмом в Турции, я обнаружил, что в процессе подготовки террористов, включая тех, которые состоят в Аль-Каиде, использовалась салафистская литература. Интересно, что один из наиболее известных шейхов Саудовской Аравии, который недавно получил титул „имам Каабы, Великой мечети пророка Мухаммеда в Мекке“, признал, что ИГИЛ является продуктом саудовского салафита/ваххабитского ислама, который был описан учеными и историками, как официальная государственная религия Саудовской Аравии. Twitter Ads info and privacyПрофессор Яйла далее заявляет со ссылкой на МEMRI: „Шейх Адель аль-Кальбани, бывший имам Каабы, Великой мечети Пророка Мухаммада в Мекке и салафит открыто и искренне признал, что „ИГИЛ — продукт салафизма“. Но стоит процитировать основной раздел итогового расследования Homeland Security Today, в котором отмечается, что саудовская элита также связана с ИГИЛ. Согласно нижеприведенной цитате из выводов, Саудовская Аравия распространяет салафистскую террористическую идеологию „во всем мире“: „Дело в том, что некоторые саудовские принцы, священнослужители и благотворительные организации на протяжении десятилетий вливают миллиарды долларов в продвижение своего мировоззрения на ислама, ваххабизма. Они нашли партнеров среди уязвимых групп населения в Африке, на Балканах и даже в Европе. Эти спонсоры косвенно помогают ИГИЛ и организациям, поддерживающим Аль-Каиду, ускорить процесс вербовки от их имени. Из просочившихся данных посольства США было отмечено, что Саудовская Аравия является „основным источником финансирования терроризма“, где деньги в основном тратятся на подготовку ваххабитских священнослужителей, производство и распространение учебников ваххабитов, пропаганду в СМИ и пожертвования в местные школы или культурные центры. Благодаря тому, что саудиты распространяют салафизм во всем мире, эти террористы получают идеологически зрелых людей среди своих целевых групп, которые уже получили образование у ваххабитов. В целях реализации более эффективной долгосрочной антитеррористической политики мир должен понимать, что независимо от политических результатов невозможно иметь дело с джихадистским терроризмом, без противостояния идеологии салафистских джихадистов. Большинство шейхов ИГИЛ (имамов и учителей), которые проповедовали на территориях и в школах, контролируемых ИГИЛ, были из Саудовской Аравии. Учения ваххабитов по всему миру с имамами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, создали почву для того, чтобы было легче вовлекать людей в джихадистский терроризм“. Несмотря на то, что бин Салман явно лгал, а также пытался уклониться от темы в целом, когда заявил Голдбергу: „У нас в стране нет ваххабизма, мы не считаем, что у нас распространен ваххабизм“, он был прав в одном: сами США встали на путь содействия распространению ваххабитского джихада ближе к концу Холодной войны. Крон-принца недавно процитировало издание WP, будучи в Вашингтоне: „Мохаммед сказал, что инвестиции в мечети и медресе за рубежом начались еще во времена Холодной войны, когда союзники призвали Саудовскую Аравию использовать свои ресурсы для предотвращения побегов в мусульманские страны Советским Союзом“. И бин Салман повторил эти комментарии в The Atlantic: „Это то, чего Америка хотела от нас“.