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Правительство предложило проводить конкурс на железнодорожные перевозки
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Правительство предложило проводить конкурс на железнодорожные перевозки 

Российская Газета 1 час назад
Предлагается выставлять на конкурс перевозки в дальнем и пригородном сообщении. Разработчики проекта ожидают, что конкурсы на право заключения организационного договора станут основным механизмом организации перевозок. Это позволит отказаться от регулируемых пассажирских перевозок.
"С экономической точки зрения новая система регулирования позволит не только сократить размер субсидий на организацию перевозок по итогам конкурса, но и оптимизировать расходы на саму систему управления за счет сокращения дублирующих функций", — отмечается в пояснительной записке.
Законопроект направлен на развитие конкуренции в транспортном секторе, в этом отношении посыл правильный, но исходя из текущей ситуации могут возникнуть риски, полагает директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ «Высшая школа экономики» Илья Долматов: «Если сейчас Федеральная пассажирская компания (ФПК) по сути одна на рынке перевозок дальнего следования и других крупных игроков нет в дальнем сообщении, то возникает вопрос: где может возникнуть конкуренция?»
Правом участвовать в конкурсе обладают компании, которые имеют подвижной состав (в собственности или аренде). Круг участников сейчас сильно ограничен. «Конечно, законопроект может стать поводом для развития новых компаний, но надо все продумать, чтобы не получилось, что хотели как лучше, а получилось как всегда», — считает Долматов.
Сейчас в России около 20 пригородных компаний, которые разбросаны по разным регионам, но частных перевозчиков всего три: «Мегаполис», «Гранд экспресс» и «Трансклассервис». «Конкурсы на перевозку должны отыгрываться не одним субъектом, а несколькими. Регионам нужно будет договориться о пассажиропотоке, кто за какого пассажира платит, а это, как уже показала практика, довольно затруднительно. Регионы, которые испытывают затруднения, будут стараться экономить на перевозках», — полагает Долматов.
Как напоминает глава исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов, входной билет на этот рынок — подвижной состав — довольно дорог. Пригородная электричка стоит 300 миллионов рублей, а поезд дальнего следования еще дороже.
В Европе пассажирские перевозки являются дотационными. Там они имеют тоже низкую рентабельность. В Канаде и США, где работает чисто экономическая модель (нет субсидий), пассажирских перевозок практически нет.
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