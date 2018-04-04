Глава затопленного поселка на Сахалине обматерил жителей

В сети появилось видео из затопленного поселка городского типа Шахтерск на острове Сахалин, на котором глава населенного пункта Виктор Зиновьев ругается со спасателями.

Потоп в поселке городского типа Шахтерск принял катастрофические масштабы, десятки домов частного сектора оказались в воде, сообщает Sakhalin.info . На месте работают спасатели, которые попытались выяснить у главы поселка причину, почему он не спасает конкретный дом на улице Сахалинской.

«Потому что там тоже тонут, дорогой мой. Там уже людей эвакуировали. Слушай, иди занимайся своим ***** делом, ********* уже. ***** таких указчиков, понял? Я занимаюсь своим делом, а ты своим», — в нецензурной форме ответил Григорьев.

В общении с жителями глава поселка также использовал нецензурную лексику, отвечая на вопрос об отсутствии техники.