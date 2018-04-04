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Глава затопленного поселка на Сахалине обматерил жителей
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Глава затопленного поселка на Сахалине обматерил жителей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В сети появилось видео из затопленного поселка городского типа Шахтерск на острове Сахалин, на котором глава населенного пункта Виктор Зиновьев ругается со спасателями.
Потоп в поселке городского типа Шахтерск принял катастрофические масштабы, десятки домов частного сектора оказались в воде, сообщает Sakhalin.info. На месте работают спасатели, которые попытались выяснить у главы поселка причину, почему он не спасает конкретный дом на улице Сахалинской.
«Потому что там тоже тонут, дорогой мой. Там уже людей эвакуировали. Слушай, иди занимайся своим ***** делом, ********* уже. ***** таких указчиков, понял? Я занимаюсь своим делом, а ты своим», — в нецензурной форме ответил Григорьев.
В общении с жителями глава поселка также использовал нецензурную лексику, отвечая на вопрос об отсутствии техники.
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