Потеря близких и личные драмы: несмешные судьбы знаменитых юмористов

Клоуну, артисту шоу «Кривое Зеркало» и других передач судьба не раз ставила подножки — о жизненных перипетиях мужчина рассказал в беседе с Борисом Корчевниковым. Так, на гастролях в Самаре Александр чуть не утонул; после концерт в ресторане его попытался застрелить незнакомец; темный период жизни артиста связан с наркотическими препаратами. Одно из самых тяжелых воспоминаний — потеря отца: «Папа сильно болел, у него отказывали почки. Врач тогда отвел меня в палату, показал аппараты для гемодиализа и двух пациентов, которые к ним были подключены. Врач так и сказал — выбирай, кого из них мы отключим и подключим твоего отца, кто из них умрет». Этого юморист сделать не смог, забрав родителя домой, — вскоре его не стало. Не сложилась и личная жизнь Александра. Артист был влюблен шесть раз — в разные периоды его избранницами становились актриса, танцовщица стриптиза, родные сестры — но ни одна из женщин не сделала Морозова отцом.

Артистка не раз находилось на грани гибели — бороться за жизнь Рожковой приходится и сейчас. Светлана перенесла две клинические смерти. Сначала в юности — по глупости выпила большую дозу алкоголя, что привело к остановке сердце. Второй эпизод произошел на улице — артистку сбила машина, когда та гуляла с мужем по освещенной улице. Благодаря усилиям врачей Рожкова выжила и теперь старается радоваться каждому мгновению, хоть это и непросто. Три года назад у женщины обнаружили аутоиммунное заболевание печени: по прогнозам врачей, ей оставалось жить полтора года. Развитие недуга удалось замедлить, но Светлана по-прежнему проходит дорогостоящее лечение. И продолжает работать со словами: «Не надо думать о том, что будет завтра. Надо жить сегодняшним днем, каждой минутой».

Светлана Рожкова. Фото: Globallook

Мелисса Уомер (первая супруга и мать дочери актера Джейн Эрин), актриса Рене Зеллвеггер, модель Playboy Анин Бинг, вторая супруга Лорен Холли , фотомодель Дженни Маккарти , студентка Анастасия Виткина — рядом с главным весельчаком Голливуда всегда было много женщин, и расставания Джим переживать научился. Настоящей трагедией — без преувеличений — закончился его последний роман с Катрионой Уайт. Актер и визажистка несколько раз ссорились, мирились, расходились — спустя три дня после окончательного расставания 28-летнюю девушку нашли мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе . Близкие Уайт обвинили Джима (якобы он довел возлюбленную до самоубийства) и подали на актера в суд. Тяжбы, длившиеся больше года, завершились месяц назад — суд отклонил иски к Джиму Керри и оправдал актера.

Джим Керри. Фото: Globallook

Близкие называют 50-летнюю артистку «вечной невестой»: свое личное счастье — тихое, спокойное, постоянное — Елена так и не встретила. В юности Воробей дважды выходила замуж фиктивно — то ради поступления в театральный, то ради прописки. Ее первым серьезным спутником стал актер Андрей Кислюк — пара прожила 11 совместных лет, правда, напоминающих американские горки. У супругов случались увлечения на стороне, но Елена и Андрей всегда возвращались к друг другу — а настоящей разлучницей для пары оказалась Москва . Развод Воробей переживала, все больше привыкая к алкоголю. В 35 жизнь артистки изменилась — она впервые стала мамой. Бизнесмен Игорь отцовства не отрицал, но и Елену брать в жены не собирался — новая возлюбленная появилась у мужчины, когда Воробей была еще беременна Соней. Алименты Игорь не платил, с дочерью и Еленой общался нечасто, но помог им купить квартиру в столице. Два года назад его не стало: бизнесмен получил тяжелую черепную травму и скончался после девяти месяцев в больнице — потерю Воробей переживала крайне тяжело.

Елена Воробей. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион», НТВ

С первым супругом Виктором Новиковым актриса рассталась в 1975-м году: в новогоднюю ночь мужчина поднял на спутницу руку, что стало финальной точкой в их и без того не самых гладких отношениях. Долго Клара от одиночества не скучала, повстречав журналиста Юрия Зерчанинова. «Мне было с ним дико интересно, фантастически. Он был вхож в круг московской интеллигенции творческой. Он меня приглашал в какие-то дома, мы с ним бывали у разных людей. Там был и Григорий Горин , и Аркадий Арканов …», — вспоминала артистка о муже. Новикова и Зерчанин были счастливы вместе около 30 лет — в 2009-м году мужчина умер. Юрий перенес операцию на сердце, но установленный клапан не прижился. О смерти супруга артистка узнала во время гастролей во Владивостоке , и до сих пор корит себя, что не была рядом с любимым человеком в последние минуты его жизни.

Клара Новикова. Фото: Globallook

"Грустного клоуна", как называли актера и комика, не стало 11 августа 2014 года. Что заставило успешного артиста и главу семейства уйти из жизни? Версии называли самые различные — от депрессии до финансовых проблем и наркотиков. Спустя год после трагедии вдова Сьюзан Шнайдер нашла в себе силы объяснить случившееся. Депрессия оказалась последствием болезни Робина — у мужчины диагностировали деменцию с тельцами Леви. Развитие приобретенного слабоумия сопровождается галлюцинациями, повышенной тревожностью, нарушением сна, моторных функций. Супруга видела, как тяжело Уильямс переносит болезнь, но о его желании уйти из жизни не догадывалась: «Он был болен и устал от того, что происходит. Но никогда не говорил, что не хочет больше жить».

Робин Уильямс. Фото: Globallook