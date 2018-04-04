Следователи присутствовали на обсуждении ситуации с невыплатой зарплаты рабочим «Металлиста» 

Участниками обсуждения, как сообщается, стали замруководителя СК России по Свердловской области полковник юстиции Григорий Казеко, представители местной администрации, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, прокуратуры, службы судебных приставов, налоговых органов, работники ОАО «Металлист», а также министр промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина.
«ФедералПресс» напоминает, что Следственным комитетом продолжается расследование в отношении директора ОАО «Металлист», который задолжал рабочим предприятия порядка 16 миллионов рублей. При этом еще 32 миллиона уже были выплачены с ноября прошлого года, когда к делу подключились сотрулники правоохранительных органов.