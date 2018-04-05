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Викторию Романец обвиняют в мошенничестве
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Викторию Романец обвиняют в мошенничестве 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Звезда «Дома-2» Виктория Романец попала в эпицентр скандала. Как пишет интернет-издание SUPER, к ним в редакцию обратились люди, назвавшие себя жертвами мошенничества со стороны Романец. Речь об участии в опросе GIVEAWAY 2018, который рекламирует звезда «Дома-2» Виктория Романец. По его условиям, подписчику предлагается внести 152 рубля. Эта сумма дает право претендовать на приз в десятки тысяч рублей. Участники оплачивают взнос, но денег не получают. Как отмечают пострадавшие, Виктория Романец удаляет комментарии тех, кто пишет на тему мошенничества.
Виктория Романец
Как отмечает портал SUPER, в похожей ситуации оказались и подписчики Кати Жужи. Они тоже не получили обещанных денег. В тот раз Жужа извинилась перед поклонниками за «непроверенного рекламодателя».
Ситуацию прокомментировал адвокат Руслан Дьячков. По его словам:
«Имеются все признаки мошенничества. Людей вводят в заблуждение относительно несуществующего выигрыша. То, что сумма небольшая не говорит, что нет преступления, так как цель не обмануть конкретного человека и только у него похитить 152 рубля, а глобальная — привлечь как можно больше людей и завладеть денежной суммой значительно превышающей 152 рубля. Что касается девушки, то если будет доказана ее связь с организатором сайта, она может понести ответственность за соучастие».
Интересен тот факт, что Виктория Романец в разговоре с SUPER финансовую связь с рекламодателями подтвердила.
«Это моя реклама. Я действительно получаю деньги за эти публикации», — прокомментировала Романец.
Адвокат Руслан Дьячков полагает, что Виктория Романец может понести ответственность.
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