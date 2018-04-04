В Тюмени потратят 60 миллионов на очистку городского озера

В границах Тюмени с десяток озер. Большинство — пойменные, связаны протоками с рекой Тура. К примеру, озеро Круглое, часть береговой линии которого смыкается с особо охраняемой лесопарковой зоной. Чистым его не назовешь, но оно обихожено, без мусорного ожерелья. Чего не скажешь о соседнем Алебашево.

В иле и воде озера Алебашево содержание ряда вредных веществ, среди которых тяжелые металлы, превышает ПДК в десятки раз Оно, считай, в центральной части города: от юго-западной окраины озера до почтамта и офиса правительства ехать, если без пробок, три-четыре минуты. В свое время пустырь близ Алебашево отвели под строительство исследовательского и административно-гостевого комплексов технопарка. Проект остался в чертежах, обширную заболоченную площадку арендует безвестная фирма. А пока в ожидании прихода инвесторов на берегу кто-нибудь периодически исподтишка выбрасывает разного рода отходы.

Зимой озеро используют любители автомобильных гонок на льду, а летом это просто клоака в окружении камышей, собирающая нечистоты с окрестностей. Не брезгуют ею только утки. Замеры показали, что илистые отложения местами достигают толщины 2,3 метра. В них, в самой воде содержание ряда вредных веществ, среди которых самые опасные — тяжелые металлы, превышает ПДК в десятки раз.

Именно большим объемом предстоящих работ объясняют солидные расходы в региональном департаменте недропользования и экологии. Его руководитель Жанна Злобина поясняет, что восстановление здоровья водоема — не единственная задача. Предстоит ландшафтное благоустройство, создание зоны рекреации. Чиновники намерены в ближайшее время выяснить, какой ее хотели бы видеть жители.