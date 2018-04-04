Наркоситуация во Владивостоке остаётся тяжёлой — власти

Ситуация с подростковой наркопреступностью — особо неблагополучная.

Наркоситуация во Владивостокском городском округе по итогам 2017 года остается тяжелой, что обусловлено наличием в Приморском крае собственной сырьевой базы наркотических средств каннабисной группы, нарастающим давлением синтетических наркотиков, а также группой больных опийной наркоманией, формирующей устойчивый спрос на опиаты. Об этом говорится в информации о результатах мониторинга наркоситуации за 2017 год на территории города Владивостока

В частности, по итогам 2017 года во Владивостоке на 12,1% увеличилось число лиц, состоящих на учете в наркодиспансере с диагнозом наркомания (с 1707 до 1914), вместе с тем показатели «общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями», а также «первичной заболеваемости наркоманией» являются кризисными. В 2017 году в учреждениях здравоохранения первичный диагноз «пагубное употребление наркотиков» (наркомания) установлен 1072 лицам, из которых несовершеннолетних — 21.

Кроме того, в 2017 году значительно возросло количество случаев острых отравлений наркотическими средствами — со 167 в 2016 г. до 263 фактов в 2017 года, при этом количество фактов отравления с летальным исходом сократилось на 40% (с семи до пяти).

Правоохранительными органами на территории города Владивостока в 2017 году было выявлено 2874 наркопреступления, за два месяца 2018 года — 372 преступления, что на 7,8% больше в сравнении с двумя месяцами 2017 года (345).

Между тем, ситуация с подростковой наркопреступностью во Владивостоке оценивается как особо неблагополучная. В 2017 году сотрудниками ОВД раскрыто девять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с участием несовершеннолетних. При этом за истекший период 2018 года в отделы полиции УМВД России по г. Владивостоку по подозрению в совершении противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков уже было доставлено семеро несовершеннолетних, три из которых привлечены к уголовной ответственности. Зачастую подростки, сами не являясь потребителями наркотических средств, легкомысленно полагая избежать ответственности, стремясь получить «легкие» деньги, занимаются распространением наркотических средств путем создания «схронов» наркотиков в различных районах города.

В 2017 году за наркопрестпуления (по основной и дополнительной квалификации) по г. Владивостоку было осуждено 1000 человек, из них несовершеннолетних — 13. Основной массив осужденных за наркопреступления пришелся на возрастную категорию от 18 до 29 лет — 457 осужденных (18-29 лет — 457; 30-34 года — 210; 35-39 лет — 138; от 40 лет — 182).

Кроме того, на территории города Владивостока значительно возросла женская наркопреступность, в сравнении с 2016 годом рост составил 41,9%, то есть 86 осужденных женщин в 2016 году против 122 в 2017 году.

Всего в 2017 году всеми правоохранительными органами из незаконного оборота по уголовным делам изъято 196 кг 804 г наркотиков.