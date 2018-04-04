ТЭК переведут на отечественный софт

На долю отечественных компаний приходится всего 2-5 процентов рынка программного обеспечения для ТЭК. При добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, выработке электроэнергии в основном используются зарубежные информационные системы и технологии. Продукция иностранных производителей используется на особо опасных объектах, создавая в условиях санкций и политической напряжённости серьёзную угрозу.

«Зарубежный программный продукт — это открытая книга на Запад. Практически не надо никакой информации покупать, добывать и разведывать, она находится в открытом доступе. Поэтому это не просто вопрос, связанный с импортозамещением, но и вопрос нашей экономической безопасности», — убеждён Шатиров.

Степень риска была особо наглядно показана в июне прошлого года, когда вирус Petya поразил многие предприятия топливно-энергетического комплекса, отметил сенатор.

У российских компаний есть конкурентоспособные программные продукты, но их очень сложно продвигать на рынке. «Дело в том, что условия большинства закупочных конкурсов часто написаны под конкретную иностранную технологию», — пояснил Борис Харас, председатель Союза разработчиков ПО и информационных технологий ТЭК.

Выходом из ситуации может стать безусловный приоритет для российского программного обеспечения при закупках.

«Обеспечение высоких темпов технологического развития возможно при консолидации отраслевых потребностей, при стандартизации технических требований и опоре на отечественных технологических лидеров. Эти лидеры имеются, им не нужны инвестиции, им нужен платёжеспособный спрос, тогда они обеспечат опережающее технологическое развитие», — говорится в рекомендациях «круглого стола».

Участники дискуссии также предложили правительству рассмотреть возможность ограничения или запрета на использование ПО и автоматизированных систем управления технологическими процессами иностранного производства на критически важных объектах ТЭК, ввести налоговые барьеры при закупке зарубежного ПО в интересах предприятий отрасли, квотировать закупки ими отечественного оборудования и софта с обязательным ежегодным ростом квот.