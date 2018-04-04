Средства курганской инвестпрограммы пошли на латание дыр

Ту часть инвестпрограммы, которая касается строительства, капремонта и реконструкции областных объектов, формирует департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ по заявкам главных распорядителей средств областного бюджета. Далее проект рассматривает инвестиционный совет при губернаторе, одобренные им предложения поступают в финуправление для включения их в бюджет. В программу входят объекты, полностью или частично финансируемые из региональной казны. Приоритет отдается тем, для которых предусмотрено федеральное софинансирование.

В инвестиционную программу-2018 вошло 157 объектов. На ее выполнение в бюджете Курганской области предусмотрено почти 1,3 миллиарда рублей (но в эту сумму входит и 221 миллион кредиторской задолженности за прошлый год). Около ста пунктов программы — капитальный ремонт школ, больниц, сельских клубов, библиотек, гаражей… По этому списку можно понять, в каком состоянии большинство районных учреждений образования, здравоохранения и культуры. Кстати, еще пять лет назад такого количества муниципальных объектов в областном документе не значилось. Но хорошо ли то, что они в нем появились? На некоторые планируется направить 300-500 тысяч рублей — это больше похоже на латание дыр, а не инвестирование. В департаменте строительства признают: часть средств, заложенных в программу, пойдет на выполнение предписаний контролирующих органов.

— Когда объектов так много, выполнение планов сложно контролировать, — считает глава думского комитета по экономической политике Евгений Кафеев. — К тому же идет размывание средств. Например, газификация населенных пунктов — действительно инвестиционное направление, от которого зависит развитие региона. А ремонтировать крышу в клубе должны муниципалитеты, это их обычная текущая работа.

Основная проблема даже не в количестве объектов, а в ответственности за них. Скажем, за школу могут отвечать сразу два ведомства — департаменты строительства и образования

Но основная проблема даже не в количестве объектов, а в ответственности за них, считают в думе . Главные распорядители средств областного бюджета, которые подают заявки в программу и потом контролируют ее выполнение, — десять профильных департаментов и управлений. При этом за один объект могут отвечать сразу два ведомства. Например, строительство средней школы на 155 учащихся в комплексе с детским садом на 35 мест в селе Нижнем Куртамышского района записали себе в план департаменты строительства и образования. Одному предстоит отчитаться за освоение 17,7 миллиона рублей, второму — за 2,5 миллиона.

К тому же, как показал опыт прошлых лет, многие намеченные стройки нередко переходят из одной программы в другую. Например, упомянутая школа с детсадом в селе Нижнем значилась в прошлогоднем документе, потом перешла на 2018-й. Аналогичная ситуация с пристроем к Сафакулевской средней школе. Как пояснил замдиректора департамента строительства Сергей Цуканов , планы меняются по разным причинам, в основном их выполнение зависит от своевременного финансирования. Нередки также случаи, когда торги срываются из-за отсутствия подрядчиков, а бывает, подрядчики попадаются недобросовестные. По вине последних, кстати, в 5-м микрорайоне Кургана детсад строили целую пятилетку. Сколько проектов не было реализовано в прошлом году и по каким причинам, Сергей Цуканов ответить не смог: мол, они ж разбросаны по разным ведомствам, ведь главные распорядители бюджетных средств отвечают каждый за свое направление. Но нереализованные проекты точно есть, на что указывают долги прошлых лет.

Тормозит выполнение программы и многоступенчатая забюрократизированная система распределения финансов. Сначала финуправление доводит лимиты до главных распорядителей средств, те, в свою очередь, должны принять нормативно-правовые акты, чтобы распределить субсидии по объектам, включенным в инвестпрограмму. Затем лимиты доведут до муниципальных образований, с ними подпишут соглашения о выделении субсидий. Только потом муниципалитеты смогут приступить к проведению аукционов. А там — как повезет, есть риск просто не успеть: на дворе апрель, а до главных распорядителей средств доведено около 80 процентов лимитов.

Для ускорения процесса в облдуме предлагают изменить схему распределения финансов, сделать ответственным за инвестпрограмму какое-то одно ведомство. Не дело, считают депутаты, когда разные структуры отвечают за части одного и того же здания. Но сами же сомневаются, что их предложение будет принято. Как сообщили в департаменте строительства, с середины марта началось формирование инвестпрограммы на 2019 год, в нее уже поступило заявок на 4,5 миллиарда рублей. То есть сумма в три с лишним раза больше нынешней. Никакому ведомству в одиночку с таким объемом не справиться.

комментарий

Николай Кремлев, ведущий научный сотрудник Курганского филиала Института экономики УрО РАН

— В инвестиционной программе необходимо учитывать только те денежные средства, которые направляются для воспроизводства основного капитала и капитальное новое строительство. А включать в нее кредиторскую задолженность, переходящие объекты — грубейшая ошибка. Эти траты должны учитываться в бюджетах. Кстати, в советское время капитальные вложения были четко расписаны: новое строительство, капитальный и текущий ремонт. Все было понятно. А сейчас все финансы лукаво называют инвестициями.